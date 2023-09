Van Hooijdonk: ‘Snel, sterk, technisch, maar hij gaat nooit veel scoren’

Zondag, 3 september 2023 om 23:50 • Jeroen van Poppel

Tijjani Noslin maakte zondag veel indruk op Pierre van Hooijdonk met zijn optreden tegen Ajax (0-0). De linkeraanvaller van Fortuna Sittard was volgens Van Hooijdonk 'echt een plaag' voor de Amsterdamse defensie, maar verzuimde de kers op de taart te zetten met een doelpunt. Noslin miste de penalty die hij zelf forceerde en gaat volgens Van Hooijdonk nooit een veelscorende speler worden.

"Die jongen was voor Ajax echt een plaag", aldus de oud-spits. "Hij is snel, hij is sterk, hij heeft een goede techniek. Zo'n speler gun je eigenlijk ook een goede rechtervoet." Daarmee bedoelt Van Hooijdonk het schot van Noslin: hij schoot de penalty huizenhoog over. "Als hij een goede rechtervoet heeft, dan gaat hij vijftien, twintig goals maken. Alleen dat gaat nooit gebeuren. Als je tegen hem speelt dan denk ik dat elke ploeg knettergek wordt, want hij kan je helemaal doldraaien... Alleen het eindproduct, dat laat aan de wensen over. En uiteindelijk gaat het daar wel om."

Omdat Noslin veel dreiging in zijn spel heeft, is hij toch erg waardevol voor Fortuna. "Ik weet wel, een heleboel mensen denken dan: hij komt vaak in de positie, dus één op de zoveel zal er toch wel ingaan. En misschien krijgen wij hem wél aan het scoren. Ik denk dat je het van nature hebt, of niet. Als je het vergelijkt met Vangelis Pavlidis, die vandaag twee goals maakte (namens AZ op bezoek bij Vitesse, red.)... De eerste schiet hij diagonaal via de binnenkant van de paal binnen. Dat is een hele bewuste keuze. Ik heb het idee dat Pavlidis altijd weet welke keuze hij moet maken als hij voor de goal komt. Dat betekent niet dat die bal er altijd in gaat, want de keeper kan ook weleens goed gokken, maar als je dat afzet tegen Noslin, dan zit daar zó'n groot verschil in."

Ibrahim Afellay wil juist het positieve benadrukken. "Noslin speelde wel een fantastische wedstrijd. Als je zo vroeg in de wedstrijd zo'n enorme kans mist (de penalty, red.), en je levert toch zón wedstrijd af, dan vind ik dat echt knap. Dat mag gezegd worden."