Van Hooijdonk pleit voor Oranje-debutant: ‘Hij legt elegantie in zijn spel'

Joshua Zirkzee zou de spits van het Nederlands elftal moeten worden, zo vindt Pierre van Hooijdonk. Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat de huidig spits van Bologna nog niet is opgeroepen voor Oranje. "Ik zie geen betere spits, maar wat de boer niet kent, eet hij niet", wordt Van Hooijdonk geciteerd door de Volkskrant.

"Joshua doet het dit seizoen vanaf dag 1 fantastisch in de Serie A. Hij legt een laagje elegantie over zijn spel. Ik zie geen betere spits", is Van Hooijdonk complimenteus over het spel van de jeugdinternational.

"In de drukte weet hij welke deur open is", duidt Van Hooijdonk op poëtische wijze. In Zirkzee ziet hij een betere aanvalsleider dan bijvoorbeeld Brian Brobbey, Wout Weghorst en Thijs Dallinga.

Ook Erwin van de Looi is lovend over Zirkzee. De twee hadden veelvuldig met elkaar te maken bij Jong Oranje. "Qua voetbal is hij beter dan Brobbey", stelt de oefenmeester. "Hij (Brobbey, red.) is ook een uitstekende spits trouwens."

"Zirkzee is een stilist die houdt van de schoonheid van het spel. Hij heeft echt heel veel kwaliteiten. Tweebenig, goede techniek, uitstekende aanname", somt Van de Looi op.

"Hij maakt ook totaal verschillende doelpunten, van binnen of buiten het strafschopgebied, vanuit de counter of in de drukte." Maar de oud-bondscoach van Jong Oranje zag één probleem bij Zirkzee.

"Als hij op het tweede plan raakte, kon hij wat moeilijker de focus houden, dan vond hij het lastig om alles uit zichzelf te halen. Hij kon in de teleurstelling blijven hangen."

"Dat was ook vorig seizoen zo, met Marko Arnautovic", denkt Willem Vissers van de Volkskrant. "Maar nu is hij vedette bij Bologna, waar het publiek zich roert als hij in de buurt van de bal is."

Ook Van Hooijdonk ziet bij de spits één concreet verbeterpunt. "Joshua zwerft over het veld, hij is soms meer middenvelder dan spits. In zijn hoofd heeft hij nog niet dat instinct van Huntelaar of Van Nistelrooij, als het om scoren gaat."



