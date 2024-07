Van Hooijdonk noemt verrassende naam: ‘Hij maakte het verschil bij Nederlands elftal’

Pierre van Hooijdonk vindt dat Cody Gakpo het verschil heeft gemaakt tegen Turkije (2-1 winst). De analist van de NOS looft de linksbuiten van het Nederlands elftal met name voor zijn tweede helft tegen de Turken.

"Gakpo was degene die in de tweede helft ervoor zorgde dat we echt tot kansen kwamen", aldus Van Hooijdonk. "Hij ging er een aantal keer echt langs, dan gebeurde er echt iets."

Nederland boog in de tweede helft via een kopbal van Stefan de Vrij en een eigen doelpunt van Mert Müldür een achterstand om. "We hebben veel karakter getoond, hard gevochten en gewonnen", zegt Gakpo zelf voor de camera van de NOS.

Gakpo voelde na de gelijkmaker dat Nederland zou gaan winnen. "Topvoorzet van Mem, geweldige kopbal van Steef, dan weet je dat-ie komt." Zelf was Gakpo betrokken bij de 2-1, die uiteindelijk dus als eigen goal werd toegekend. "Ik heb het nog niet teruggezien, maar het was een goede voorzet van Denzel (Dumfries, red.). Volgens mij haakte hij mij, waardoor hij zelf de bal erin tikte of zo. We hebben gewonnen, dan maakt het niet uit wie het doelpunt krijgt."

Wout Weghorst kende een uitstekende invalbeurt. "Wout brengt wat Wout altijd brengt. Heel veel energie, passie, strijd. Daar is Wout heel belangrijk in en dat weten we allemaal. Dat geeft ons dan net dat procentje extra, ook al willen we het zonder Wout ook doen, maar hij geeft ons net dat procentje extra."

Weghorst speelde de volledige tweede helft. "Hij is gevaarlijk met zijn hoofd in the box. We speelden wat opportunistischer, met meer voorzetten en dan voel je dat zij ook meer naar achteren lopen. Er kwam meer ruimte voor ons om acties te maken. Het voelde goed in de tweede helft."

Het werd op het laatst nog billenknijpen voor Oranje. "Er gebeurt een hele hoop in die laatste minuten. We stonden heel defensief op het einde. Zij speelden ook alles of niets... Bart had een paar sicke reddingen, en Virg(il van Dijk, red.), Micky (van de Ven, red.), eigenlijk de hele achterste linie speelde keeper, haha."





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties