Van Hooijdonk: ‘Nederlandse topclubs zaten te slapen, hij is voor veel geld weg’

Maandag, 22 mei 2023 om 11:03 • Guy Habets

Pierre van Hooijdonk denkt dat Milan van Ewijk volgend seizoen niet meer in de Eredivisie speelt. De rechtsback van sc Heerenveen speelde een prima wedstrijd tegen PSV (3-3) en kan de Friese club deze zomer veel geld op gaan leveren. Van Hooijdonk vindt dat een topclub in Nederland al veel eerder toe had moeten slaan.

Van Hooijdonk hoopt dat Van Ewijk volgend jaar nog op de Nederlandse velden te bewonderen is, maar verwacht van niet. "Dit is een bewijs dat de topclubs in Nederland hebben zitten slapen", zo klinkt het zondagavond tijdens Studio Voetbal. "Deze jongen gaat deze zomer voor veel geld verkocht worden. Hij zit nu niet meer in de range van Nederlandse clubs, denk ik. Helaas! Zijn drang naar voren, zijn power en snelheid... Hij heeft dit seizoen alles gespeeld, is heel bepalend geweest, heeft een aantal goals gemaakt en zit er ook steeds heel kort op. Dat kon je ook zien bij Xavi Simons, die zat in zijn broekzak."

Rafael van der Vaart had ook genoten van Van Ewijk, die tegen PSV een doelpunt en een assist voor zijn rekening nam. Het was alweer de zesde competitiegoal voor de rechtsback dit seizoen, terwijl hij wel pas zijn eerste assist afleverde. "Ik ben een enorme fan. Als je zit te kijken, denk je aan Dumfries, maar Van Ewijk heeft wel al zachte voeten. Dat klinkt nu alsof hij beter is, maar Dumfries heeft wel zijn hele lichaam nog mee. Van Ewijk heeft een positieve uitstraling, ik word er blij van om hem te zien spelen." Van Hooijdonk sluit zich daarbij aan. "Juist daarom is het jammer dat deze jongen straks vertrekt uit Nederland."

Van Ewijk is 22 jaar oud, maar speelde wel al bij vijf verschillende clubs. Hij doorliep een deel van zijn jeugdopleiding bij Feyenoord, waarna hij in 2016 naar Excelsior Maassluis verkaste. Drie jaar in het amateurvoetbal deden hem goed, want ADO Den Haag pikte Van Ewijk in 2019 transfervrij op en verhuurde hem eerst nog een half jaartje aan SC Cambuur. In de zomer van 2021 besloot Heerenveen om zes ton voor de rechtsback neer te tellen en daar kunnen ze nu een veelvoud voor terug gaan krijgen. De Amsterdammer ligt namelijk nog tot medio 2025 vast in het Abe Lenstra Stadion.