Van Hooijdonk mist één naam in EK-selectie: ‘Had een sensatie kunnen worden’

Pierre van Hooijdonk is zwaar teleurgesteld dat Joshua Zirkzee niet is opgenomen in de voorlopige EK-selectie van Ronald Koeman. De spits van Bologna heeft een uitstekend seizoen achter de rug in de Serie A, maar ziet dat niet beloond worden. De reden achter zijn afwezigheid zou een blessure zijn.

"Ik ben echt verrast", begint Van Hooijdonk bij de NOS. "Ik weet dat het druk is voorin, maar dat hij er niet bij zit is echt een gemis." Joep Schreuder herinnert Van Hooijdonk eraan dat Zirkzee geblesseerd is.

"Dat las ik ook, en ik weet dat hij geblesseerd is, maar dat gaat nog een week duren. Hij zou twee weken geblesseerd zijn. De eerste week zit erop. Het is niet zo dat hij niet kan trainen voor de start van het EK. Dan had ik het wel begrepen."

Van Hooijdonk vindt het een 'te makkelijk argument'. "Zeker voor iemand die zo'n geweldig jaar heeft gehad bij Bologna en in de zomer waarschijnlijk verkocht gaat worden."

Zirkzee wordt in verband gebracht met verschillende Europese topclubs. "Hij zal wel als eerste op de lijst staan als er in september kwalificatiewedstrijden zijn. Dan staat er een andere club achter zijn naam."

Koeman geeft in de voorhoede onder meer de voorkeur aan Brian Brobbey van Ajax en Wout Weghorst van TSG Hoffenheim als centrumspitsen. Verwacht wordt dat Memphis Depay de eerste keus wordt van Koeman tijdens het EK.

"Ik vind het enorm jammer, want het had echt een sensatie kunnen worden", sluit Van Hooijdonk af over Zirkzee. De aanvaller kwam dit seizoen in 37 wedstrijden voor Bologna tot 12 goals en 7 assists.

