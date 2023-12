Van Hooijdonk maakt Verweij, Driessen én Steijn belachelijk met nieuwe bijnaam

Pierre van Hooijdonk blaast zijn vete met Maurice Steijn nieuw leven in. De oud-spits lijkt op X in elk geval te reageren op het exclusieve interview dat de bij Ajax vertrokken hoofdtrainer zaterdag gaf in De Telegraaf. "Bassie & Adriaan en de huilende professor", zo omschrijft Van Hooijdonk met een afbeelding het stuk van de journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen.

"Legends Valentijn en Mike met een nieuwe aflevering vandaag in De Telegraaf", schrijft Van Hooijdonk op X. "Het zal wel de achttiende zijn denk ik, zo te zien aan de titel. Aan B2 ligt het in ieder geval niet. Fijne jaarwisseling allemaal en de groeten uit Breda."

Legends Valentijn en Mike met een nieuwe aflevering vandaag in #detelegraaf . Zal wel de 18e zijn denk ik zo te zien aan de titel. Aan B2 ligt het in ieder geval niet. Fijne jaarwisseling allemaal en de groeten uit Breda?? pic.twitter.com/Qeyio1HgD9 — Pierre van Hooijdonk (@pierrevh17) December 30, 2023

