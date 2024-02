Van Hooijdonk maakt Henderson helemaal af, maar houdt cruciale informatie achter

Pierre van Hooijdonk was zondagavond in Studio Voetbal spijkerhard voor Jordan Henderson. De middenvelder van Ajax kon volgens zijn eigen trainer John van 't Schip terugkijken op een uitstekend debuut tegen PSV (1-1), maar Van Hooijdonk kwam met een rits aan cijfers die het tegendeel moesten aantonen. De oud-spits liet daarbij wel wat cruciale informatie achterwege.

"Het was Henderson-mania", aldus Van Hooijdonk, die zich leek te hebben gestoord aan de vele aandacht die de afgelopen tijd uitging naar de aanwinst van Ajax.

"Als hij in een elftal speelt dat het resultaat haalt dat gevraagd wordt, dan kun je hem credits geven. Alleen als je gaat kijken naar wat hij daadwerkelijk heeft gedaan op het veld... Hij heeft geen onnodige fouten gemaakt, maar van zijn passes ging vijftig procent naar Sutalo en die andere naar Hato en Taylor over korte afstand."

Ook de gebaartjes van Henderson staan Van Hooijdonk niet aan. "Hij coacht heel goed, wordt dan gezegd... Ik heb hem alleen maar zo zien wijzen." De oud-aanvaller gelooft dat Henderson niet het type is dat Ajax nodig heeft. "Op de 6-positie, daar spelen tegenwoordig de nummer 10's, de spelverdelers. Hij is dat helemaal niet."

Vervolgens werd in Studio Voetbal een rijtje statistieken van Henderson getoond. "Nul tackles, dat zou je ook nog kunnen uitleggen als: hij stond elke keer goed, waardoor er geen tackle nodig was", zei Van Hoojidonk. "Nul schoten, dat vind ik niet erg, want daar staat hij niet voor. Maar nul keypasses, nul onderscheppingen... That's it."

Berghuis ?? Brobbey ?? Berghuis ?? ? Ajax leidt na deze vlijmscherpe counter ?? pic.twitter.com/UKUJ4u1z3r — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

Daarmee vertelde Van Hooijdonk niet het volledige verhaal. Volgens de cijfers van Opta won Henderson wel degelijk zesmaal in de wedstrijd het balbezit voor Ajax. Alleen Josip Sutalo haalde bij Ajax een hoger aantal (zeven keer).

De meest memorabele balverovering van Henderson was die bij het doelpunt van Steven Berghuis. Daarbij pakte Henderson de bal af bij Jerdy Schouten, waarna hij Steven Bergwijn aan het werk zette. Uit de counter die volgde scoorde Berghuis op aangeven van Brian Brobbey.