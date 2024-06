Van Hooijdonk lyrisch over uitblinker Nederlands elftal: ‘Een geweldige wedstrijd’

Niet alleen Wout Weghorst, ook Bart Verbruggen ontpopte zich tot held van het Nederlands elftal. De doelman had tegen Polen meerdere cruciale reddingen in huis, waarmee hij Oranje op de been hield. Analist Pierre van Hooijdonk is na afloop van het duel in Hamburg, waar de ploeg van Ronald Koeman met 1-2 won, lyrisch over Verburggen.

Ondanks dat Oranje voor rust veel beter was dan Polen en ook een stuk meer kansen creëerde, moest Verbruggen zich onderscheiden door een poging van Jakub Kiwior op knappe wijze te keren. Ook na rust probeerde Kiwior Verbruggen te passeren, maar andermaal kwam de goalie van Brighton & Hove Albion als winnaar uit de strijd.

Met name in de absolute slotfase, nadat Weghorst Oranje op een 1-2 voorsprong had geschoten, groeide Verbruggen uit tot held van de natie. Zo redde hij van dichtbij knap op een poging van Karol Swiderski, pareerde hij een afstandsschot van Jakub Moder en tikte hij een inzet van Nicola Zalewski over. Zodoende hield Oranje stand en boekt het een mogelijk cruciale zege met het oog op kwalificatie voor de achtste finales.

"Het was geen makkelijke, maar wel een hele leuke wedstrijd", analyseert Rafael van der Vaart na afloop bij de NOS. "De eerste helft was heel goed en net na rust was het ook heel goed. Daarna werd het ineens heel matig, met foute passes, waardoor Polen kon komen. Het werd een beetje los zand vond ik ook. Maar uiteindelijk komt onze Woutje, die ons redt, gelukkig."

Presentator Gert van 't Hof licht de prestatie van Verbruggen uit. "Een geweldige wedstrijd", vindt Van Hooijdonk. "Een paar echt goede reddingen, met name deze", vertelt de oud-spits bij het zien van de kans van Swiderski vlak voor tijd. "Eigenlijk sta je als keeper op het verkeerde been in die hoek, omdat je automatisch wat naar links gaat. Dan moet je terug, dat is het moeilijkste. Deze bal pakt hij echt geweldig met zijn rechterhand."

"Hij speelde een hartstikke goede wedstrijd", vervolgt Van Hooijdonk. "De ballen die hij tegen moest houden, hield hij tegen. Aan de bal één matige trap door het midden, voor de rest alles prima verwerkt. Dus een hele goede wedstrijd van onze keeper", aldus Van Hooijdonk.

Verbruggen kreeg voor aanvang van het toernooi in Duitsland te horen dat hij de nummer één keus onder de lat zou zijn. Mark Flekken staat tweede in de pikorde, terwijl Justin Bijlow het moet doen met een rol als derde doelman.

