Van Hooijdonk komt tóch met rectificatie nadat Steijn kortgeding aanspant

Woensdag, 16 augustus 2023 om 14:56 • Jan Hoeksema • Laatste update: 16:18

Pierre van Hooijdonk heeft toch besloten zijn uitspraken over Maurice Steijn bij Studio Voetbal zondag te rectificeren. Dat meldt De Telegraaf woensdagmiddag. Het besluit volgt kort op het nieuws dat Steijn een kortgeding gaat aanspannen tegen de voormalig topspits. Van Hooijdonk heeft zijn beslissing kenbaar gemaakt middels een mail aan de advocaat van Steijn.

De krant weet verder te melden dat de vader van Sydney vandaag al terug zal komen op diens uitspraken bij het praatprogramma. Hiermee is een kortgeding van de baan en ook zal Steijn geen aangifte doen. De coach overwoog om een zaak aan te spannen voor smaad en laster. "Overigens behouden Steijn en zijn advocaat Kabalt zich het recht voor om alsnog een kort geding aan te spannen, mocht de rectificatie halfslachtig zijn", valt te lezen in De Telegraaf. Ook zal Van Hooijdonk 'door het stof moeten' tijdens de eerstvolgende uitzending van Studio Voetbal. Dit moet in de precieze woorden van Steijn en zijn advocaat.

Eerder op de zondag werd bekend dat Steijn een kortgeding heeft aangespannen naar aanleiding van de uitspraken die Van Hooijdonk deed over Steijn en zijn periode als trainer bij NAC Breda. Eerstgenoemde beschuldigde de huidig Ajax-coach ervan betrokken te zijn bij 'duistere deals over spelers met bevriende makelaars'. Steijn was niet gediend van deze uitlatingen.

De 49-jarige trainer gaf Van Hooijdonk eerder een ultimatum om voor woensdag 12:00 uur met een statement te komen. Daarin moest de voormalig topspits zijn uitspraken rectificeren. Gebeurde dat niet, zou Steijn een kortgeding aanspannen. Daarnaast overwoog de trainer aangifte te doen tegen Van Hooijdonk.