Van Hooijdonk glundert als Koeman ingaat op Oranje-suggestie van Vermeulen

Maandag, 24 april 2023 om 07:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:52

Ronald Koeman ziet ook Sydney van Hooijdonk als reële optie voor het Nederlands elftal. Dat bevestigt de bondscoach zondag bij Studio Voetbal. Koeman spreekt daar vol lof over de recente doelpuntendrift van Van Hooijdonk, wat met opkrullende mondhoeken wordt aangehoord door vader Pierre.

De jongste Van Hooijdonk verloor eind februari al zijn ketens en scoorde in de zeven Eredivisie-wedstrijden die hij sindsdien speelde liefst negen keer. Daarom prijkt de naam van de spits momenteel bovenaan de topscorerslijst in Nederland. "Een topscorer van de Eredivisie hoort toch eigenlijk ook in het Nederlands elftal?", oppert Arno Vermeulen in dat verlengde. "Dus Sydney van Hooijdonk volg je (Koeman, red.) toch ook wel op de voet?"

Koeman kan dat beamen. "Ja", antwoordt de bondscoach "Je mag veel zeggen, maar Van Hooijdonk heeft vijftien goals gemaakt. Hij heeft dus een neusje voor de goal. En hij speelt niet bij een club waar hij iedere week heel veel kansen krijgt, en is volgens mij ook nog regelmatig gewisseld. Dus alle credits. Maar het zal wel beter moeten", luidt Koemans slotoordeel.

De keuzeheer stelt dan ook dat een voorselectie nog iets te vroeg komt voor Van Hooijdonk. Hij geeft momenteel de voorkeur aan andere opties voor de spitspositie, en Donyell Malen is daar niet per se een van. "Hij kán daar spelen", zegt Koeman over de man in vorm. "Maar als iedereen aanwezig is zie ik hem niet als spits, dan zou ik andere keuzes maken. Dus ik ben blij dat hij bij Dortmund rechtsbuiten speelt. Hij kwam afgelopen interlandperiode na afzegging van Bergwijn en was een van de weinige positieve uitzonderingen op de rechtsbuitenpositie."