Van Hooijdonk geïmponeerd door ‘geweldenaar’: ‘Zien weinig mensen in Nederland’

Pierre van Hooijdonk is diep onder de indruk van Joshua Zirkzee, zo vertelde de oud-international zondagavond bij Studio Voetbal. De 22-jarige spits van Bologna is bezig aan zijn grote doorbraak in het Europese voetbal en als het aan Van Hooijdonk ligt, nodigt Ronald Koeman hem in maart uit voor de interlands van het Nederlands elftal.

“Ik wil eigenlijk een beetje een lans breken voor iemand die de meeste mensen in Nederland heel weinig zien. Toevallig zie ik veel wedstrijden van Bologna, de nummer vier van Italië die vanavond (zondagavond, red.) met 2-0 van AS Roma heeft gewonnen.” Sydney van Hooijdonk staat ook onder contract bij Bologna, waardoor zijn vader vrijwel elke wedstrijd bekijkt.

Hoewel Zirkzee niet scoorde tegen de ploeg van José Mourinho, was hij wel weer ‘fantastisch’. “Wat hij op dit moment aan het doen is in de Serie A... Hij koppelt zijn goede spel nu ook aan doelpunten.” De spits staat dit seizoen na zeventien duels op acht doelpunten en twee assists.

“Als we het dan hebben over het Nederlands elftal en de nummer 9-positie... Ik zou aanstaande woensdag in de beker even gaan kijken tegen Internazionale en aanstaande zaterdag tegen Atalanta”, adviseert Van Hooijdonk de kijkers. “Zirkzee is echt een geweldenaar.”

Zirkzee komt uit de jeugd van ADO Den Haag en Feyenoord. De rechtspoot verruilde Varkenoord in de zomer van 2017 voor de jeugdopleiding van Bayern München.

Zirkzee zou uiteindelijk tot zeventien wedstrijden komen in de hoofdmacht van der Rekordmeister, waarin hij vier doelpunten maakte en één keer een teamgenoot in stelling bracht.

De jeugdinternational werd door Bayern verhuurd aan Parma en RSC Anderlecht voordat hij in de zomer van 2022 voor 8,5 miljoen euro overstapte naar Bologna. Zirkzee ligt nog tot medio 2026 vast in Italië.

