Van Hooijdonk geeft Van der Vaart tijdens live-uitzending zeer pijnlijk cadeau

Zondag, 29 oktober 2023 om 22:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:54

Pierre van Hooijdonk heeft een zeer pijnlijk cadeau voor Rafael van der Vaart. Tijdens de live-uitzending van Studio Voetbal geeft de oud-spits een rode lantaarn aan zijn collega vanwege de positie van Ajax op de ranglijst. Van der Vaart kan erom lachen, maar geeft aan dat hij serieus vreest voor degradatie.

De Amsterdammers kwamen zondag in het verloren duel met PSV tweemaal op voorsprong in het Philips Stadion, maar dolven uiteindelijk toch het onderspit: 5-2. Door de nederlaag is Ajax de nieuwe hekkensluiter in de Eredivisie, al heeft de club nog wel twee wedstrijden tegoed.

Rafael van der Vaart krijgt een rode lantaarn cadeau

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We hebben het er vorige week nog over gehad”, zo begint Van Hooijdonk zijn begeleidende verhaal. “Het zou zomaar kunnen gebeuren dat Ajax onderaan komt. Ik dacht: ik vind het klote voor jou Raf, dus ik heb een kleinigheidje voor je.”

Na het openen van de verpakking verschijnt er een lach op het gezicht bij Van der Vaart, terwijl ook het publiek met luid applaus komt. Toch laat Van der Vaart op een serieuze toon weten dat er niet te makkelijk gedacht moet worden over handhaving.

“Iedereen doet er een beetje makkelijk over, want ik heb het ook met HSV meegemaakt. Als je op die plek blijft staan... Je wint niet zo makkelijk van Volendam of RKC thuis. Je moet die situatie niet onderschatten.”

"Waarschijnlijk gaan ze niet degraderen, maar neem het wel serieus. Dat is echt mijn advies aan Ajax-spelers. Ik maak me wel zorgen, want Ajax staat achttiende. En dat is een groot probleem."

"Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vandaag blij werd van de eerste helft van Ajax", besluit Van der Vaart. "Het verval was wel logisch in de tweede helft."