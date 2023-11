Van Hooijdonk geeft Ajacied onvoldoende: ‘Het is sneu, want hij doet veel goed’

Zondag, 12 november 2023 om 23:39 • Mart van Mourik

Brian Brobbey heeft een matige indruk achtergelaten op Pierre van Hooijdonk. De analyticus laat in het programma Studio Voetbal weten dat hij kan genieten van de balvastheid van de spits van Ajax, maar dat hij zijn optreden tegen Almere City FC (2-2) toch met een onvoldoende beoordeelt. “Het is sneu voor die jongen, maar het is een spits en hij moet scoren”, aldus Van Hooijdonk.

“Kijk, Brobbey heeft ontzettend veel goede dingen gedaan in deze wedstrijd”, zo begint Van Hooijdonk. “Maar hij is nummer 9 bij Ajax en hij mist een honderd procent kans. Hij was natuurlijk wel heel erg balvast en hij zorgde ervoor dat medespelers konden aansluiten. Hij was ook eigenlijk de enige speler waar Almere City echt problemen mee had.”

Brobbey vervulde zowel bij de 1-1 als bij de 1-2 een cruciale rol. Bij het eerste doelpunt werd hij ingespeeld en kon hij terugleggen op doelpuntenmaker Chuba Akpom; bij de tweede treffer kon Benjamin Tahirovic succesvol afdrukken dankzij een perfecte assist.

De aanvalsleider van de Amsterdammers stichtte zelf ook gevaar. Onder meer een individuele actie in de 61ste minuut kan Van Hooijdonk bekoren. Brobbey snelde langs Almere City-verdediger Damian van Bruggen en hoopte vervolgens in de korte hoek raak te schieten, maar doelman Nordin Bakker voorkwam een treffer. “Dit is echt uitstekend gedaan.”

Vanwege een misser van dichtbij een kwartier voor tijd deelt Van Hooijdonk toch een onvoldoende uit aan Brobbey. “Die ballen afmaken: daar gaat het om in het voetbal. Als je spits bent, dan moet je die bal maken.”

Tot slot kijkt Van Hooijdonk eveneens kritisch naar het balverlies van Brobbey in de slotfase. De spits verloor onnodig de bal, waardoor de thuisploeg kon omschakelen en na een snelle aanval in het strafschopgebied belandde. Tahirovic beging vervolgens op ongelukkige wijze een overtreding, waardoor Robinet de gelijkmaker kon maken uit de toegekende strafschop.

Voordat Brobbey de bal verloor had hij alle ruimte en tijd om twee teamgenoten vrij te spelen, maar hij wachtte te lang. “Dit overzicht móét je hebben als je op dit niveau speelt. Eén simpele bal en hij kan twee teamgenoten alleen op de keeper afsturen. Het is een dure fout en het is sneu voor die jongen. Hij doet veel fantastische dingen, maar ik kijk naar een spits en die moet doelpunten maken”, aldus Van Hooijdonk.