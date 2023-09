Van Hooijdonk en V/d Vaart willen het over één naam in opstelling hebben

Donderdag, 7 september 2023 om 20:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:26

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn het meest verbaasd over de basisplaats van Marten de Roon bij Oranje. Ronald Koeman kiest tegen Griekenland voor de middenvelder Atalanta, terwijl er volgens de analisten van de NOS spelers zijn die een betere vorm hebben.

Koeman grijpt terug naar het 'WK-systeem' van Louis van Gaal met wingbacks en drie centrumverdedigers. "Op het middenveld hebben we Frenkie de Jong met Marten de Roon staan", begint Van Hooijdonk. "Eigenlijk hebben we daar veel opties. We hebben Koopmeijnders, Reijnders, Veerman, van wie die laatste twee in goede vorm. Wieffer is op de weg terug. Ik ben een beetje verrast door Marten de Roon die zijn plekje weer terug heeft veroverd. Ik denk dat De Roon de meest verdedigend ingestelde middenvelder zal zijn."

Van der Vaart haakt daarop in. "Frenkie heeft natuurlijk ook goede wedstrijden gespeeld naast De Roon. Ik denk dat Koeman teruggrijpt naar het vaste. Ik vind het wel oké, dat je zegt: de eerste wedstrijden is niet goed bevallen, we gaan het anders doen. Alleen er zijn zoveel spelers op die plek die in vorm zijn. Dan had ik wel graag iemand gezien die echt in vorm is. Die zou ik dat vertrouwen gewoon geven."

Ook voorin had Van Hooijdonk het anders aangepakt. Nu vormen Cody Gakpo en Wout Weghorst een spitsenkoppel, met kort daarachter Xavi Simons. "Ik had gehoopt dat Noa Lang zou gaan spelen", zegt Van Hooijdonk. "Die is bij PSV fantastisch begonnen. De vorige keer hebben we tegen Frankrijk gezien dat een aantal spelers werd opgesteld die de vorm helemaal niet hadden. Dat liep desastreus af."

Het is erop of eronder voor Oranje. "We hebben natuurlijk een teleurstellende wedstrijd gehad tegen Frankrijk en ook tegen Gibraltar was het niet best", zegt Van Hooijdonk. "Daardoor moet Oranje nu aan de bak. Frankrijk is natuurlijk de nummer één, daardoor weet je dat je je geen misstap meer kan veroorloven."

Opstelling Nederland: Flekken; Geertruida, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Simons, Weghorst, Gakpo.

Opstelling Griekenland: Vlachodimos; Rota, Retsos, Hatzidiakos, Tsimikas; Siopis, Kourbelis, Bakasetas; Masouras, Pavlidis, Mantalos.