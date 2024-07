Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart noemen Nederlands elftal-uitblinker die ‘aanvallers beter maakt’

De analytici bij de NOS zijn zeer tevreden over het spel van Jerdy Schouten. De Oranje-controleur legde tegen Roemenië een uitstekende pot op de mat en viel vooral op door zijn passing.

“Het gemak waarmee hij speelt, het lijkt allemaal heel eenvoudig", aldus Pierre van Hooijdonk na afloop van de wedstrijd. "Er komen geen dubbele scharen aan te pas, hij heeft zoveel onderscheppingen en geeft zelden een bal weg.”

“De eerste helft speelde hij met een honderd procent pasnauwkeurigheid, dat veranderde een beetje in de tweede helft. Maar deze ballen tussen de linies”, wijst de analyticus op de kracht van de PSV’er. “Daar versnel je écht het spel.”

Van Hooijdonk is vooral onder de indruk van Schoutens rol bij de openingstreffer van Gakpo. De controleur kapte zijn man uit en speelde met een perfecte, strakke pass tussen de linies Xavi Simons aan.

Simons bediende Cody Gakpo, die zijn man opzocht en verschalkte, en keihard uithaalde in de korte hoek: 0-1.

“Deze actie vind ik geweldig”, begeleidt Van Hooijdonk die bewuste beelden. Rafael van der Vaart deelt de lezing van zijn tafelgenoot volledig. “Door deze passes maakt hij Xavi Simons beter, hij maakt die aanvallers beter.”

“Hij voedt ze, in plaats van dat hele tikkie breed, tikkie breed. Daar wordt je soms wel eens doodziek van. Want daar gebeurt het uiteindelijk. En dan naar de zijkant, want daar heb je ruimte”, besluit de oud-Ajacied.