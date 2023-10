Van Hooijdonk en Van der Vaart zien naast Weghorst nóg een zwakke schakel

Maandag, 16 oktober 2023 om 21:51 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zijn het eens over het uitstekende optreden van Quilindschy Hartman en Tijjani Reijnders tegen Griekenland. Halverwege het EK-kwalificatieduel staat er overigens, mede door een gemiste strafschop van Wout Weghorst, een 0-0 tussenstand op het scorebord. Xavi Simons en Wout Weghorst vallen in negatieve zin op.

“Griekenland vind ik echt zo slecht”, zo begint Van der Vaart tijdens de rust van de wedstrijd in de studio van de NOS. “Ik denk dat Koeman heel tevreden is, want ze hebben de controle.”

“Ik zie weer een goede Reijnders en weer een goede Hartman. Naar voren toe vind ik het wel veel te weinig. Simons heeft echt heel veel balverlies.”

Van Hooijdonk sluit zich aan bij zijn collega. “Van de kant van Nederland vind ik het eigenlijk best goed. Alleen aanvallend gebeurt er echt weinig. Zowel Simons, als Bergwijn, als Weghorst brengt voorin gewoon veel te weinig.”

Weghorst miste halverwege de eerste helft een strafschop, die hij volgens Van Hooijdonk nooit had moeten nemen. “Ik vind het geen specialist. Spitsen horen hongerig te zijn. Op het moment dat er gevraagd wordt wie hem moet nemen, dan steekt iedere spits zijn hand op.”

“Ik vind dat degene met de beste trap hem had moeten nemen: Reijnders. Reijnders was ook de gevaarlijkste man aan de kant van Oranje. Door zijn afstandsschoten werden wij doelgevaarlijk. Loopacties, passing... hetzelfde als afgelopen vrijdag vond ik hem de uitblinker met Hartman.”