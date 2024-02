Van Hooijdonk en Perez zijn het oneens: ‘Hij naar Europese top? Te grote stap’

Kenneth Perez denkt niet dat Mats Wieffer een stap naar Atlético Madrid aan kan. Na afloop van het duel tussen Feyenoord en AZ in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker (2-0) erkent de middenvelder van de Rotterdammers voor de camera van ESPN dat de Madrilenen gesprekken voerden met de clubleiding van Feyenoord over een transfer, maar dat de clubs het niet eens konden worden. Pierre van Hooijdonk is positiever gestemd over de slagingskansen van Wieffer.

Wieffer was onder meer belangrijk voor Feyenoord bij het tweede doelpunt, toen hij een fraaie steekpass gaf op assistgever Calvin Stengs. Uiteindelijk kon Bart Nieuwkoop van dichtbij afronden.

Na afloop van het duel vertelt Wieffer in gesprek met Hans Kraay jr. dat Feyenoord sprak met Atlético Madrid over een overstap, maar dat de partijen het niet eens konden worden over een transfer. In de studio van ESPN wordt enigszins verbaasd gereageerd door Perez.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Of het logisch is dat Atlético Madrid bij Mats Wieffer uitkomt? Dat lijkt mij een grote stap”, lacht Perez. “Atlético kijkt goed naar het type speler dat er nodig is en er wordt ongetwijfeld gekeken naar cijfers. Dan zal hij wel hoog scoren.”

“Hij heeft natuurlijk indruk gemaakt in het tweeluik in de Champions League. Het lijkt mij heel moeilijk om vanuit de Eredivisie direct basisspeler te worden bij Atlético Madrid. Dat hoeft ook niet per se”, aldus Perez.

Van Hooijdonk heeft beduidend meer vertrouwen in een eventuele stap hogerop voor Wieffer. “Ik heb er alle vertrouwen in eigenlijk. Ik denk dat hij beter is dan wij in Nederland denken. Het is een speler die behoorlijk lang onder de radar is gebleven.”

“Vervolgens gaat de ontwikkeling relatief snel voor Wieffer, waardoor we in Nederland zijn kwaliteiten niet helemaal op waarde kunnen schatten. Van spelers die iedere keer een stap zetten in een vrij kort tijdsbestek verwachten wij vaak dat de ontwikkeling snel stopt. Maar dan zie je toch vaak dat er nog een hoger niveau in zit”, besluit Van Hooijdonk.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties