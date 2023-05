Van Hooijdonk en Perez schrikken tijdens West Ham - AZ: ‘Belachelijk!’

Pierre van Hooijdonk en Kenneth Perez zijn geschrokken van het spel van West Ham United. AZ geniet halverwege de heenwedstrijd van de halve finale van de Conference League een 0-1 voorsprong dankzij een voltreffer van Tijani Reijnders, al hebben de Alkmaarders de voorsprong vooral te danken aan het gebrek aan arbeidsethos bij the Hammers.

Op bezoek bij West Ham United gingen de Alkmaarders door enkele moeizame fases, maar op slag van het rustsignaal sloeg Reijnders plotseling toe van buiten het zestienmetergebied: 0-1. Van zeker twintig meter afstand haalde de middenvelder, na een breedtepass van Sven Mijnans, doeltreffend uit. Hoewel het schot niet onhoudbaar leek, had doelman Alphonse Aréola de nodige moeite met de poging. De verraderlijke stuit werd de Franse sluitpost te veel: de bal viel via de binnenkant van de paal binnen.

Pierre van Hooijdonk ziet vooral Reijnders en Jordy Clasie floreren. “Zij staan continu vrij. Hun balbezit leidde niet direct tot grote kansen, maar je ziet dat de tegenstander AZ wel onderschat. Ik vind het eigenlijk lachwekkend hoe West Ham tactisch speelt tegen dit AZ. Als je naar die goal kijkt: er is gewoon geen enkele druk op de bal. We hebben het er voorafgaand aan dit programma nog over gehad: niemand weet daar gewoon dat Reijnders veel goals van buiten de zestien maakt. Er is niemand daar die denkt: die jongen moeten we niet laten schieten.”

Tegelijkertijd is Perez evenmin onder de indruk van het spel dat West Ham op de mat legt. “Alles waar je op voorhand op hoopt, gebeurt. Je ziet ook wel een groot verschil: de keeper van West Ham laat de bal hier makkelijk gaan, terwijl Ryan een hele goede redding had in de eerste helft. Alles loopt voor AZ echt perfect tegen dit West Ham. De nummer vijftien van de Premier League... Hier hoef je dus echt, echt, echt niet bang voor te zijn. Ze zetten echt op belachelijke wijze druk”, aldus de analyticus.