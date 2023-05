Van Hooijdonk: ‘Als Brobbey met hem traint, dan is hij straks 50 miljoen waard’

Maandag, 8 mei 2023 om 00:08 • Mart van Mourik

Pierre van Hooijdonk denkt nog steeds dat Brian Brobbey de potentie heeft een topspits te worden. De aanvalsleider van Ajax werd de afgelopen weken onder meer vanwege het gebrek aan rendement bekritiseerd door meerdere analytici, maar Van Hooijdonk blijft erbij dat Brobbey onder de juiste begeleiding grote stappen kan zetten. In het programma Studio Voetbal van de NOS adviseert de analist Brobbey om met Klaas-Jan Huntelaar te gaan trainen.

Van Hooijdonk is van mening dat Brobbey onfortuinlijk is in de afronding, maar dat de scherpte en nauwkeurigheid voor de goal wel te trainen is. “In de jeugd is hij altijd groot en sterk geweest. Hij maakte dus elk jaar 25 tot 30 doelpunten, maar wel op zijn manier. Hij zette drie passen waar de tegenstander er vijftien voor moest doen. Een keer een arm en dan lagen er drie spelers op de grond. Dat wordt nu een beetje anders. Nu moeten er andere zaken getriggerd worden en die blijven een beetje achter.”

“Huntelaar was een absolute topspits, met name in het afwerken", vervolgt Van Hooijdonk. “Het idee dat hij altijd had… Hij wist ook precies waar een keeper zou staan, hoe een keeper zou vallen en hoe je daar als spits op anticipeert. Hij is nu een soort assistent-td. Hij kan een spits van zeventien miljoen plots vijftig miljoen waard maken. Aan de slag ermee! Trainen, trainen, trainen", stelt de oud-spits.

"Het is te trainen, het is te leren, het is veel beelden kijken”, voegt Van Hooijdonk eraan toe. "Ik heb het zelf geleerd door heel veel samenvattingen te kijken. Dan zie je een patroon, dan zie je hoe spelers scoren vanuit bepaalde hoeken. Ik wil bij Brobbey bijvoorbeeld weleens een stiftje zien doen in de afronding. Een stiftje zit er nog niet in. Dat vernuft hadden Huntelaar en Kluivert wel. Het gaat om de juiste keuze op het juiste moment. Even wat anders doen, even uit de kracht gaan", besluit de analyticus.