Van Hooijdonk-achtige vrije trap uit onmogelijke hoek schitterend raak in KKD

FC Groningen heeft vrijdagavond het kalenderjaar 2023 afgesloten met een broodnodige overwinning. Even dreigde het mis te gaan tegen laagvlieger Jong FC Utrecht, maar een ongelooflijk mooie vrije trap van Laros Duarte hielp de Trots van het Noorden op weg: 2-1 winst. SC Cambuur verloor juist verrassend, met 3-1 van FC Den Bosch. VVV-Venlo vond ondertussen dankzij een zege op Telstar (2-1) weer enige aansluiting met de play-offplekken in de Keuken Kampioen Divisie. De subtop van de competitie blijft in punten ontzettend dicht bij elkaar.

FC Groningen - Jong FC Utrecht 2-1

FC Groningen nam als verwacht het initiatief in eigen stadion. De eerste grote kans was voor Romano Postema, die over kopte. Groningen werd daarna nog enkele keren dreigend, maar het was Jong FC Utrecht dat in de 38ste minuut uit een counter toesloeg. Mees Akkerman wist de bal op de middenlijn te onderscheppen en legde na een lange rush breed op Jesse van de Haar. De spits kon vrij intikken: 0-1.

Groningen slaagde er na rust in om het tij te keren. Een vrije trap van de zijkant van het veld, afkomstig van de rechtervoet van Laros Duarte, vloog in de 61ste minuut fenomenaal in de verre bovenhoek binnen. De prachtige vrije trap deed denken aan die van oud-Feyenoorder Pierre van Hooijdonk tegen SC Freiburg in 2001. Groningen zette door en pakte via Postema alsnog de drie punten. De aanvaller kreeg de bal via de as doorgespeeld van Thom van Bergen en schoot beheerst binnen.

FC Den Bosch - SC Cambuur 3-1

Al in de twaalfde minuut kwam FC Den Bosch verrassend aan de leiding. Kacper Kostorz wist een voorzet van Jaron Vicario al dan niet bewust te verlengen: 1-0. Cambuur kreeg in de eerste helft grote kansen op de gelijkmaker, onder meer via een kopbal van Robert Uldrikis, maar wist niet te scoren. De problemen voor de bezoekers werden groter toen Floris Smand een kwartier na rust zijn tweede gele kaart kreeg voor vasthouden.

Snel daarna kwam Den Bosch op 2-0 via Stan Maas, die op de goede plek stond om de bal na een mislukt schot van Shalva Ogbaidze tot in het doel te verlengen. Cambuur kwam negen minuten voor tijd terug tot 2-1 dankzij een domme fout in de opbouw bij Den Bosch. Milan Smit schoot genadeloos binnen, maar het mocht niet baten voor de Friezen. Den Bosch maakte in blessuretijd aan alle onzekerheid een eind. Sebastiaan van Bakel kapte tot tweemaal toe zijn tegenstander uit en schoot binnen: 3-1.

MVV Maastricht - TOP Oss 2-0

Koen Kostons opende al in de tiende minuut de score voor MVV Maastricht. De aanvaller scoorde volgens het X-account van de Limburgers met een 'Cristiano Ronaldo-achtige boogkopbal'. De goal werd opgedragen aan de jarige Hans Kraay junior, die groot fan is van Kostons. MVV was de bovenliggende partij, maar liet diverse kansen liggen om de voorsprong te verdubbelen. TOP Oss bleef tot het einde hopen op een punt, maar maar juist een tweede goal incasseren. Supersub Dailon Livramento draaide zijn lichaam er knap in en ramde van dichtbij binnen.

VVV-Venlo - Telstar 2-1

Levi Smans schoot na een kwartier spelen onberispelijk raak na een splijtende steekpass van Robin Lathouwers. Telstar liet het er niet bij zitten en trok de stand tien minuten voor rust gelijk. Zakaria Eddahchouri probeerde het van grote afstand en de aanvaller zag de bal tot zijn geluk in het doel verdwijnen: 1-1. VVV herstelde de voorsprong na een uur spelen. Magnus Kaastrup schoot na een snel genomen corner hard raak in de linkerbenedenhoek. Het bleek voldoende voor drie punten voor VVV.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 20 14 3 3 23 45 2 Roda JC Kerkrade 19 11 5 3 18 38 3 ADO Den Haag 19 9 7 3 14 34 4 De Graafschap 19 10 3 6 3 33 5 FC Emmen 19 9 5 5 4 32 6 FC Groningen 20 9 5 6 12 32 7 SC Cambuur 20 9 4 7 7 31 8 NAC Breda 20 9 4 7 7 31 9 FC Dordrecht 19 7 9 3 11 30 10 FC Eindhoven 19 7 8 4 5 29 11 VVV-Venlo 20 8 5 7 0 29 12 Jong AZ 19 8 4 7 -3 28 13 MVV Maastricht 20 7 5 8 0 26 14 Helmond Sport 19 7 3 9 -2 24 15 Jong Ajax 19 5 6 8 -7 21 16 Jong PSV 19 5 3 11 -16 18 17 Jong FC Utrecht 20 4 6 10 -19 18 18 FC Den Bosch 20 4 3 13 -18 15 19 Telstar 20 4 2 14 -18 14 20 TOP Oss 20 3 2 15 -21 11

