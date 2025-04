Van het hek naar La Roja: de onwaarschijnlijke opmars van een voetballer uit de schaduw van Europa

Voetbal is een sport van iconische momenten, onvergetelijke teams en tijdloze legendes. Maar niet elk verhaal haalt de geschiedenisboeken. In Football Chronicles slaat Voetbalzone het boek van de voetballerij open en leest voor uit een van die verborgen kronieken. Dit is het verhaal van Samu Aghehowa, geboren in Melilla, een Spaanse enclave op Afrikaanse bodem. Een voetballer gevormd door grenzen, en nu een symbool voor Spanje.



Door Bart Slabbekoorn

Aghehowa wordt op 5 mei 2004 geboren in Melilla, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko. Een Spaanse, en dus Europese, stad op het Afrikaanse continent. De stad is sinds 1497 in Spaanse handen en staat bekend als het voorportaal van Europa. Voor veel Afrikaanse vluchtelingen is Melilla de bestemming naar een betere toekomst. Zo ook voor Edith Aghehowa.

Wanneer ze zwanger is van Samu, besluit de Nigeriaanse haar vaderland achter zich te laten in de hoop op een betere toekomst voor haar kind. De lange reis voert haar via Marokko naar de beruchte La Valla de Melilla, het hek dat Melilla van Marokko scheidt. Deze grensovergang wordt streng bewaakt door zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten en kent lange rijen van mensen die te voet of per auto de grens willen over steken.

Mensen zonder de juiste papieren worden de toegang tot het beloofde land geweigerd, maar dat weerhoudt talloze vluchtelingen er niet van andere manieren te zoeken om binnen te komen. Geregeld wagen groepen een poging om de grensposten te bestormen of over het hek te klimmen. Anderen proberen het hek via zee te omzeilen, met het risico onderweg door de Marokkaanse kustwacht te worden onderschept of door de sterke stroming te worden meegenomen.



Op Spaanse grond

Hoe Edith precies op Spaans grondgebied terechtkomt, is onbekend, maar ze is een van de gelukkigen die Melilla weet te bereiken. Op 5 mei 2004 wordt Samu Aghehowa daar geboren. Melilla is een stad van contrasten, waar het straatbeeld zowel Europese als Afrikaanse invloeden weerspiegelt. Op vrijwel elke straathoek is een soldaat of politieagent te zien.

De Spaanse enclave is een stad van dromen, vol mensen die hopen op een beter leven, maar ook getekend door armoede, dakloosheid, werkloosheid, criminaliteit en vluchtelingen die vastzitten omdat ze zonder de juiste papieren niet kunnen doorreizen naar het Spaanse vasteland.

De lokale club, UD Melilla, speelt in de Segunda Federación (het vierde niveau van Spanje, red.). Voor het stadion Álvarez Claro wassen dakloze jongeren uit Soedan auto's om wat geld te verdienen. De jonge Aghehowa groeit hier kort op, maar verhuist al op jonge leeftijd naar Sevilla, waar een beter leven op hem wacht.





Granada

Aghehowa begint zijn voetbalcarrière bij de amateurclub AD Nervión. De 1,93 meter lange spits is een laatbloeier en belandt op zeventienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Granada. Daar maakt hij snel indruk: aan het einde van zijn eerste seizoen bij de Nazaríes debuteert hij al in het B-elftal.

In het seizoen daarop sluit Aghehowa, die dan nog onder de naam Omorodion speelt, definitief aan bij het tweede elftal van Granada. Hij past zich moeiteloos aan en leidt zijn ploeg met achttien doelpunten in 33 wedstrijden naar promotie naar het derde niveau van Spanje.



LaLiga

Zijn indrukwekkende moyenne levert hem in het seizoen 2023/24 een debuut op in het eerste elftal van Granada. Op 14 augustus 2023 maakt Aghehowa zijn entree tegen Atlético Madrid, waarbij hij meteen belangrijk is met een doelpunt, ondanks de 3-1 nederlaag. Diego Simeone heeft na één wedstrijd op het hoogste niveau genoeg gezien en haalt de Spanjaard naar Madrid.

Op 21 augustus 2023 licht Atlético Madrid de clausule in het contract van de jonge spits en betaalt zes miljoen euro aan Granada. Aghehowa wordt direct verhuurd aan competitiegenoot Alavés, waar hij met acht doelpunten in 35 wedstrijden uitgroeit tot clubtopscorer.



Mislukte overgang

In de zomer van 2024 wint Aghehowa goud op de Olympische Spelen met Spanje. Na een korte vakantie keert hij terug bij Atlético Madrid, waar hij al snel hoort van de interesse van Chelsea. De Londense club doet een bod van veertig miljoen euro, inclusief bonussen, maar ziet Atlético Madrid het aanbod resoluut van tafel vegen.

Kort daarna weten beide clubs toch tot een akkoord te komen, en Aghehowa bereikt ook een persoonlijk akkoord met Chelsea. Alles lijkt in kannen en kruiken voor een overstap naar Engeland, maar in augustus stokt de deal. Twijfels over een enkelblessure en de langdurige onderhandelingen over portretrechten met de zaakwaarnemer van Aghehowa zorgen ervoor dat de transfer uiteindelijk niet doorgaat.

Aghehowa is teleurgesteld, maar keert vol goede moed terug naar Spanje om voor zijn kans te vechten. Bij aankomst in Madrid stuit hij echter op een probleem: Atlético Madrid heeft net Júlian Álvarez als vervanger aangetrokken. De club wil de spits alsnog verkopen om financiële ruimte te maken voor de komst van Connor Gallagher, waardoor Aghehowa uit de selectie wordt gezet.



La Roja

FC Porto biedt een uitweg voor het Spaanse toptalent. De Portugezen betalen vijftien miljoen euro voor vijftig procent van de rechten van Aghehowa. In 2025 krijgt Porto de mogelijkheid om nog eens vijftien procent van Omorodions rechten te kopen. Daarvoor zou de club vijf miljoen euro moeten overmaken naar Atlético Madrid. In 2026 krijgt Porto de kans om nog eens vijftien procent voor vijf miljoen euro te kopen.

Ook in Portugal blijft Aghehowa zijn waarde bewijzen. In de Europa League scoort hij twee belangrijke doelpunten in het 3-3 gelijkspel tegen Manchester United. In de competitie laat hij zich eveneens gelden, met onder meer een hattrick tegen AVS, twee treffers tegen subtopper Vitória de Guimarães en een reeks van vijf doelpunten in vijf wedstrijden voor Porto.

De sterke optredens van Aghehowa blijven ook bondscoach Luis de la Fuente niet onopgemerkt. In november 2024 ontvangt de spits zijn eerste oproep voor het Spaanse nationale elftal. Hij debuteert als invaller in de Nations League-wedstrijd tegen Zwitserland. De lange reis van zijn moeder, het harde werken en alle opofferingen hebben de twintigjarige spits gebracht waar hij nu staat. Zelf omschrijft Aghehowa het in een interview met El Mundo als: “Ik leef een droom waarvan ik soms niet kan geloven dat hij echt is."