Van Hecke laat Brighton met eerste goal voor de club verder dromen van Champions League

Jan Paul van Hecke heeft een heuglijke middag beleefd. De 24-jarige verdediger van Brighton & Hove Albion maakte tegen Fulham zijn eerste treffer voor the Seagulls, en leidde daarmee de 2-1 zege in. Brighton staat nu, net als als Chelsea, op 46 punten. Nummer vier Man City heeft na de nederlaag tegen Nottingham Forest eerder op de dag slechts één punt meer: 47.

Bijzonderheden:

Het was Fulham dat tien minuten voor rust de leiding pakte. Alex Iwobi stoomde op over de rechterkant en bezorgde de bal tot bij Raúl Jiménez, die na een uitstekende aanname met de borst vrij kon uithalen. Brighton-goalie Bart Verbruggen was kansloos: 0-1.

Voor rust wist Brighton er al in te slagen de achterstand van het scorebord te poetsen. Een vrije trap van Yasin Ayari kwam in de zestien terecht bij Van Hecke, die via de binnenkant van de paal raak kopte: 1-1.

Lange tijd leek het erop dat het ook bij 1-1 zou blijven. Twintig seconden na het verstrijken van de blessuretijd kreeg Brighton alsnog een strafschop na een overtreding op João Pedro. De Braziliaan ging zelf achter de bal staan en verschalkte Bernd Leno: 2-1.