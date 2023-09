Van Hanegem zag bij Jong Oranje ‘speler die heel snel naar de top kan gaan’

Maandag, 11 september 2023 om 11:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:39

Willem van Hanegem heeft een hoge pet op van Jorrel Hato. De analist ziet in de zeventienjarige Ajacied 'iemand die heel snel naar de top kan gaan', mits hij leert om negentig minuten lang zijn focus te bewaren. Van Hanegem is des te meer overtuigd nu hij hem live in actie heeft gezien, zo schrijft hij in zijn maandagse column in het Algemeen Dagblad. Daarin komt vrijwel de gehele Oranje-verdediging aan bod.

Hato debuteerde vrijdag voor Jong Oranje en deed dat gelijk als basisspeler. Met de Ajacied links in het defensieve centrum werd er met 3-0 van Jong Moldavië gewonnen. Dat gebeurde onder de ogen van Van Hanegem. "Ik was deze week in Waalwijk om Jong Oranje te zien spelen. Jorrel Hato is een speler die heel snel naar de top kan gaan, als hij zich in wedstrijden niet in slaap laat sukkelen", zag de Kromme.

Van Hanegem ziet Hato als potentieel Oranje-materiaal voor de toekomst. Van de huidige garde is Geertruida volgens de oud-middenvelder hard op weg naar de top. "Op Geertruida heb ik vaak genoeg aanmerkingen gehad. Maar zet hem nu eens af tegen De Ligt en je ziet wie er verder is. Daar gaat het om, talent en gevestigde namen aan elkaar koppelen en dan bepalen hoe je gaat spelen zonder dat je daaraan vast zit."

"Koeman moet kwalificatie afdwingen", schrijft Van Hanegem tot slot. "En dan op weg naar het EK heeft hij de tijd het juiste systeem bij de spelers te kiezen. En dat kunnen ook heel andere spelers zijn dan nu hoor." Hato zou bij een eventueel debuut komende interlandperiode De Ligt als jongste debutant aller tijden in een officiële wedstrijd kunnen aflossen. Hato is ten tijde van het EK-kwalificatieduel met Frankrijk 17 jaar en 220 dagen oud, 5 dagen jonger dan De Ligt bij zijn debuut was.