Van Hanegem wil Feyenoord de schaal niet uitreiken en wijst naar een andere naam

Zondag, 7 mei 2023 om 22:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:55

Willem van Hanegem zal de kampioensschaal niet gaan uitreiken als Feyenoord kampioen wordt, zo laat hij weten in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. De Kromme bedankt voor de eer en ziet liever dat Giovanni van Bronckhorst de schaal uitreikt bij een eventuele landstitel. “Hij is de man die het zou moeten doen”, concludeert Van Hanegem.

“Voor de supporters van Feyenoord is het natuurlijk geweldig”, zo opent Van Hanegem zijn column. “Een kampioenschap op Moederdag binnenslepen in de eigen, afgeladen Kuip. Er zijn de laatste dagen nogal wat mensen die over het uitreiken van de kampioensschaal beginnen. Dat ik dat zou moeten doen en zo. Dan kennen ze mij niet zo goed. Van mij hoeft dat helemaal niet, echt niet. Ik zit er totaal niet op te wachten, laat mij nou lekker naar de wedstrijden van mijn club kijken en zeggen wat ik ervan vind.”

“Ik las op deze site vorige week een interview met Giovanni van Bronckhorst en dat is volgens mij de man die het zou moeten doen”, vervolgt Van Hanegem. “De laatste trainer die de club aan de landstitel hielp, een echte Feyenoorder en ook nog eens iemand die af en toe op zijn scooter naar de Kuip rijdt en nerveus de wedstrijden volgt. Verder zou ik het ook niet te belangrijk maken hoor, dat overhandigen van een prijs. Er zijn belangrijkere dingen.”

De oud-middenvelder denkt niet dat het team van trainer Arne Slot last heeft van ‘kampioensstress’. “Waarom zou je gespannen zijn? In 1993 grepen wij de titel in Groningen. Ik was trainer en ik kan mij niet herinneren dat wij spanning moesten wegnemen bij de spelers van Feyenoord. Feyenoord had in 1993 spelers die nergens van wakker lagen. Die keken naar die jongens van Groningen en wisten: jullie zijn toch echt van ons vandaag. Ik snap ook dat lastige gedoe over ‘we hebben nog niets gewonnen’ en ‘we zijn nederig’ niet van het huidige Feyenoord. Dit is gewoon het sterkste elftal van de Eredivisie”, besluit Van Hanegem.