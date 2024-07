Willem van Hanegem wijst naar mogelijke verklaring voor minder optreden van Joey Veerman

Willem van Hanegem is geschrokken van het spel dat het Nederlands elftal op de mat legde tegen Oostenrijk (2-3) dinsdagavond, zo laat hij weten in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De oud-topvoetballer zag hoe Joey Veerman door de mand viel, maar vond de schouderklopjes van zijn medespelers na zijn vroege wissel niet nodig.

Het Nederlands elftal kwam al na zes minuten op achterstand in Berlijn door een eigen goal van Donyell Malen. De ploeg van Ronald Koeman kon totaal geen grip op de wedstrijd krijgen in de fase na die openingstreffer. De bondscoach liet verschillende middenvelders al snel warmlopen en na een mislukte aanname van Veerman riep hij Xavi Simons bij zich om direct in te vallen.

Ook Van Hanegem vond Veerman niet goed spelen. “Al die medespelers die hem even een schouderklop gingen geven na zijn wissel, waarom toch? We hebben het over een Europees Kampioenschap, het is voetbal op het hoogste niveau en dan is er even geen ruimte voor medelijden.”

“Laat hem gewoon even na zo’n vroege wissel.” De oud-voetballer noemt het spel van de middenvelder van PSV ‘bedroevend’. “Maar toch kan het een voetballer overkomen. Alleen, een topspeler beperkt zijn val op een avond dat het allemaal niet wil lukken.”

Bij Veerman ‘werd het met de minuut minder’ in Berlijn, zegt Van Hanegem. “Dat zegt iets over zijn niveau, maar dit heeft ook hij te danken aan al die mafketels die hem de afgelopen maanden hebben bewierookt en hem gingen neerzetten als een soort kruising tussen Toni Kroos en Andrea Pirlo. Diezelfde aanbidders gaan hem nu afbreken tot op het bot, zo werken ze.”

’Het mag best een paar dagen grimmig zijn’

Van Hanegem sluit niet uit dat Oranje er in de knock-outfase weer kan staan. Dan moet de komende dagen wel ‘alles op tafel worden gegooid’. “Koeman moet zich deze dagen niet gek laten maken in de zin van of hij het na afloop nou wel of niet ‘een wanvertoning’ moet noemen. Die discussie, hoe lastig dat ook is, moet je helemaal niet aangaan als bondscoach.”

De oud-middenvelder vindt dat de internationals de komende dagen best even hard naar elkaar mogen zijn. “Wout Weghorst heeft eigenlijk gewoon gelijk als hij zegt dat het toernooi nu pas echt gaat beginnen. Nu niet gaan zemelen over de sfeer of lief zijn voor elkaar. Het mag best een paar dagen grimmig zijn. Het is topvoetbal.”

