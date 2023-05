Van Hanegem verrast met Feyenoorder die ‘niet zo goed is als iedereen roept’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 19:21 • Guy Habets • Laatste update: 19:48

Willem van Hanegem is in de aanloop naar de kampioenswedstrijd van Feyenoord, die het zondagmiddag thuis tegen Go Ahead Eagles gaat spelen, met opvallende teksten over de aanstaande titel van de Stadionclub gekomen. De Kromme is trots dat zijn club kampioen van Nederland gaat worden, maar wil wel benadrukken dat dat ook met het lage niveau in de Eredivisie te maken heeft.

De andere ploegen in de Eredivisie kunnen Van Hanegem allerminst overtuigen. "Ik zit soms te kijken en dan zie je dat de rest zo slecht is", zegt hij tegen De Volkskrant. "De onderste ploegen van de Eredivisie, nou ja, tot plek vijf of zo, dat is echt niet om aan te gluren. Het verbaast me niet dat ik tegenwoordig soms ga slapen. Ik wist bijvoorbeeld ook dat ze gingen verliezen tegen Roma, na die 2-1. Dan ga ik slapen. Kijk, en dat doet dan zeer."

De voormalig middenvelder van de Club van Zuid is zeer kritisch, ook als het zijn club goed gaat. "Die buitenspelers hebben wedstrijden lang droevig gespeeld", zo geeft Van Hanegem aan. "Die kleine Braziliaan, Igor Paixão, die zou ik altijd opstellen. Dat begrijp ik niet. Szymanski ook goed? Ja, thuis in zijn kamer misschien. De belangrijkste spelers zijn Trauner en Hancko, de centrale verdedigers. Geertruida is niet zo goed als iedereen roept. Ik zweer het je. Hoe vaak hij de bal aanneemt en dat-ie onder zijn schoen door rolt. Vaak staat hij aan de verkeerde kant te dekken."

De enige speler waar Van Hanegem positief over is en verbetering in gezien heeft, is Orkun Kökçü. De Turks international heeft met een personal trainer aan zijn fitheid gewerkt en kan nu veel langer op topniveau door. Dat merkt De Kromme. "Kökçü laat zien dat hij tegenwoordig gas kan geven. Daarvoor was het een beetje dat hij Wimpie aanspeelt en Wimpie moet de bal maar weer aan mij geven. Nu zie je hem ballen geven, de diepte in, werken."