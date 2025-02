Van Hanegem verbijsterd door actie Guus Til bij PSV: 'De omgekeerde wereld wat mij betreft'

Willem van Hanegem zoomt in zijn maandagse column voor het Algemeen Dagblad in op enkele zaken die spelen bij PSV en Feyenoord. De Kromme zag iets ongelooflijks gebeuren in Eindhoven en maakt zich enigszins zorgen over de Rotterdammers in aanloop naar de return tegen AC Milan in de Champions League.

''Of het goed komt met PSV en Feyenoord in de Champions League is zeer de vraag'', toont Van Hanegem zich sceptisch over de overlevingskansen van de Nederlandse clubs op het Europese toneel. ''Ik vind Juventus en AC Milan allebei niet zo bijzonder, maar PSV geeft de doelpunten vaak weg en je voelt dat het niet goed zit in die ploeg.''

De trainer in ruste komt direct met een voorbeeld op de proppen wat betreft het kwakkelende PSV. ''Ik zag Guus Til tekeer gaan tegen Ivan Perisic zaterdag. De omgekeerde wereld wat mij betreft'', zo oordeelt de verbaasde Van Hanegem.

Volgens de kritische voetbalvolger heeft Feyenoord vooral voorin een probleem, nu Santiago Gimenez niet langer de aanvalsleider is in De Kuip. ''Bij Feyenoord moeten ze in Milaan misschien noodgedwongen spelen met Julián Carranza en dat kan in de Eredivisie al niet. Luka Ivanusec was bijkans nog slechter.''

''Nee, ze zullen het daar in Milaan van de verdedigers moeten hebben en de nul moeten koesteren. Het niveau was ook in Breda erg pover. Maar goed, AC Milan hangt ook als los zand aan elkaar'', hoopt Van Hanegem ondanks de teleurstellende 0-0 tegen NAC Breda dat Feyenoord dinsdag voor een stunt zorgt in het San Siro.

Van Hanegem ziet ondertussen dat Ajax voorlopig de beste papieren heeft om PSV op te volgen als kampioen van Nederland. ''Inmiddels is Ajax echt op weg naar de landstitel. Sterker nog, ik geloof niet dat ze dit nog uit handen geven.''

''Natuurlijk had PSV een tikkeltje pech met al die gemiste kansen tegen FC Utrecht. Maar het is ook weer geen toeval dat het daar van 1-0 naar 1-2 gaat en dat er in de slotminuut nog een levensgrote kans is voor FC Utrecht'', doelt Van Hanegem op de levensgrote kans van Milan Jonathans, die ver in blessuretijd van dichtbij naast schoot namens de bezoekers.