Driessen waarschuwt PSV: 'Anders gaat duel met Ajax op 30 maart niet meer om plek één'

Mocht Ajax zondag winnen van Go Ahead Eagles, dan is de voorsprong op nummer twee PSV vijf punten. Een heel verschil met december, toen de Eindhovenaren nog zes punten los stonden van de Amsterdammers. ''Dit harde feitenrelaas verkrampt landskampioen PSV zodanig dat er los van gespeelde zelfverzekerdheid bij trainer Peter Bosz en zijn spelers weinig vertrouwen is in een goede afloop'', zo oordeelt Valentijn Driessen.

Trainer Peter Bosz zag aanknopingspunten na het 2-2 gelijkspel van PSV tegen FC Utrecht. Hij vond zijn elftal bij vlagen goed spelen en was tevreden over het feit dat PSV de nodige kansen had afgedwongen in het Philips Stadion, ondanks het zoveelste puntenverlies in 2025.

Driessen heeft daar in zijn column voor De Telegraaf echter geen boodschap aan. ''Door het geforceerde riedeltje van Bosz over zogenaamd zichtbare contouren van de kampioensploeg met een hoop kansen, spelend met een hoge intensiteit waarbij de tegenstander wordt afgejaagd, prikt iedereen heen.''

Driessen toont zich in zijn bijdrage tevens kritisch over technisch directeur Earnest Stewart. ''Hij heeft zich in januari vanwege het aanwezige surplus aan kwaliteit in slaap heeft laten sussen. En nu lukt het niet om de afwezigheid van belangrijke spelers als Sergiño Dest, Malik Tillman, Olivier Boscagli, Ricardo Pepi en sinds zaterdag ook Guus Til goed op te vangen.''

Volgens de chef voetbal van de ochtendkrant had Stewart met alternatieven voor Tillman en Pepi moeten komen in januari. ''Vanwege hun specifieke kwaliteiten en Stewart zou daarmee eveneens de selectie van PSV hebben kunnen verfrissen. De hiërarchie van het succes lijkt zeker bij afwezigheid van Tillman nogal vastgeroest te zitten.''

Bij PSV hoopt men dat het nog goedkomt in de komende maanden, maar Driessen heeft grote twijfels. ''Zou niet iemand eens een steen in de vijver moeten gooien om de boel wakker te schudden voor het te laat is? Anders gaat PSV-Ajax op 30 maart in het Philips Stadion sowieso niet meer om de eerste plaats.''

PSV staat nu twee punten achter Ajax, maar dat kunnen er dus vijf worden, mocht de koploper zondag zegevieren tegen Go Ahead. PSV richt zich echter eerst op de returnwedstrijd van woensdag tegen Juventus in de tussenronde van de Champions League.