Van Hanegem verbaasd over Feyenoorder: ‘Wat heeft hij nou dat wij niet zien?’

Vrijdag, 21 april 2023 om 22:29 • Bart DHanis • Laatste update: 22:38

Willem van Hanegem is niet erg te spreken over Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh, zo heeft hij laten blijken in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Wel is het icoon van Feyenoord in de podcast erg te spreken over de prestaties van Quilindschy Hartman, ondanks de met 4-1 verloren wedstrijd tegen AS Roma donderdagavond. "Hij speelde echt zoals het hoort", aldus Van Hanegem.

“Ik vond Hartman echt heel erg goed”, begint de voormalig international van Oranje zijn betoog. “Hij kon ondanks zijn jonge leeftijd (negentien, red.) goed meekomen met het niveau.” Hartman kreeg donderdag al na twaalf minuten een gele kaart, maar bleef de hele wedstrijd staan en kreeg geen tweede prent gepresenteerd. “Ik als de dood dat hij een tweede gele kaart zou krijgen, maar hij hield zich knap staande. Hij speelde echt zoals het hoort.”

Over Jahanbakhsh is Van Hanegem een stuk minder te spreken. "Hij moet iets hebben wat wij niet zien, want hij staat er altijd in. We hebben er bij Feyenoord toch wel meer die daar kunnen spelen, of niet? Vraagt De Kromme zich hardop af. "Hij ging een voorzet geven. Dan komt er zo’n lobje. Echt een prutbal. De keeper kon hem wederom gemakkelijk oppakken. Dan denk ik: wat is dit nou weer, man?"

Wel springt de 79-jarige columnist in de bres voor Mats Wieffer. De verdedigende middenvelder van de Rotterdammers werd door ESPN-commentator Vincent Schildkamp verweten te langzaam te handelen. “Hij maakte gisteren inderdaad fouten die hij normaal gesproken niet maakt, maar hij heeft gewoon heel veel kwaliteit. Dit soort wedstrijden maken hem alleen maar beter.”