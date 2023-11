Van Hanegem twijfelt zeer over één positie bij Oranje: ‘Het blijft zoeken daar’

Maandag, 20 november 2023 om 10:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:37

Willem van Hanegem twijfelt over wie komend EK het doel moet gaan verdedigen bij Oranje. De columnist van het Algemeen Dagblad vindt geen van de drie huidige geselecteerden – Bart Verbruggen, Justin Bijlow en Mark Flekken – ver boven de rest uitsteken. Toch zou Van Hanegem, als hij Ronald Koeman was, voor Bijlow gaan volgend jaar. "Ik denk dat hij de beste is."

Koeman stelde begin vorige week rust te willen creëren op de keeperspositie. Daarom koos hij ervoor om Verbruggen te laten staan, die vorige interlandperiode ook al onder de lat stond.

Tegen Ierland sloeg de Brighton-goalie echter een enorme flater. Verbruggen liet de bal door zijn handen glippen bij een eenvoudig houdbare inzet van Adam Idah, resulterend in de ogenschijnlijke 1-1.

Een ongelofelijk fout van Bart Verbruggen, maar buitenspel! ? ? Geen doelpunt voor de bezoekers en dus komt Oranje heel goed weg na ongeveer een uur spelen. Kijk mee: https://t.co/2LWj0TbQ44 pic.twitter.com/DkbYdJM83x — NOS Sport (@NOSsport) November 18, 2023

Dat er wegens buitenspel een streep door de treffer ging, maakt voor Van Hanegem niet uit. De Kromme vindt dat men niet blind moet zijn voor Verbruggens uitglijder.

"We moeten niet zeggen: 'Ach, het was buitenspel' toen hij hem door zijn benen liet gaan", aldus Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. "Want dat wist hij helemaal niet. Het blijft toch zoeken onder de lat bij ons, want na Mark Flekken is ook Verbruggen nog geen zekerheidje gebleken."

Van Hanegem zou vanaf nu toch voor Bijlow kiezen. "Ik denk dat hij uiteindelijk de beste is." Daarmee voegt de analyticus zich bij Hans Kraay junior, die de Feyenoord-goalie zaterdag ook al naar voren schoof als de beste nummer één.

Bijlow leek na het WK de gedoodverfde eerste keus te worden onder Koeman. Toen hij in augustus echter een polsblessure opliep, moest de oefenmeester zijn opties heroverwegen. Mark Flekken en Jasper Cillessen kregen al speeltijd, voordat Koeman uiteindelijk settelde op Verbruggen. Bijlow is de meest ervaren man van het huidige drietal, spijts het feit dat hij nog maar acht interlands heeft verzameld.