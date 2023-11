Van Hanegem schrikt van ‘heel laag niveau’ bij Feyenoord: ‘Gimenez voorop’

Zondag, 26 november 2023 om 21:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:13

Santiago Gimenez was zaterdag van grote waarde voor Feyenoord met een hattrick in het uitduel met Excelsior (2-4). De Mexicaan, die ook enkele opgelegde kansen onbenut liet, rekende daarmee af met een mindere fase in de Eredivisie. Willem van Hanegem is in zijn column in het Algemeen Dagblad kritisch op de Mexicaanse goalgetter en het spel van Feyenoord de afgelopen tijd.

Gimenez liet tijdens zijn debuut in de Champions League tegen Lazio zijn klasse zien met twee treffers in De Kuip. Na het met 3-1 gewonnen duel met de Italianen wist Gimenez, voor club én land, liefst zes wedstrijden niet te scoren. Tot afgelopen zaterdag, toen de in Buenos Aires geboren spits drie van zijn vele kansen benutte in het Van Donge en De Roo Stadion.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Zouden er spelers zijn bij Feyenoord die het hier en daar wat hoog in hun bol hebben gekregen?", vraagt Van Hanegem zich af. "Na de winst tegen Lazio werden ze echt bedolven onder de complimenten. Maar na die partij zag ik zo veel spelers tweemaal een heel laag niveau aantikken. Santiago Gimenez voorop."

"Kijk, dat hij en zijn vrouw in een dinosauruspak willen picknicken, dat moeten ze helemaal zelf weten. Maar hij moet snappen: bij een club als Feyenoord word je wekelijks langs de meetlat gelegd en tegen FC Twente was het helemaal niks en tegen RKC dus weer niet. Dan vinden mensen zo’n dinopak opeens een stuk gekker. En nee, ik kijk niet puur naar die zwakke penalty. Giménez had Feyenoord snel op 0-2 moeten zetten, dat is zijn taak."

Gimenez is niet de enige Feyenoorder die wordt aangepakt door clubicoon Van Hanegem. "Luka Ivanusec en Igor Paixão heb ik ook niet gezien in Waalwijk. Net zo goed als David Hancko maar wat deed. Ja, die Denilho Cleonise van RKC was ontzettend snel, hoorde ik. Het is wat hè, een snelle aanvaller. Dat zie je niet vaak, toch? Ophouden hoor met die onzin. Hij laat zich bij de 1-0 gewoon in de luren leggen en dat was een week eerder tegen FC Twente ook al zo met Manfred Ugalde."

Feyenoord verloor eind oktober met 2-1 bij FC Twente, waardoor het gat met koploper PSV opliep tot zeven punten. In de wedstrijd daarna maakten de Rotterdammers opnieuw geen sterke indruk. In Waalwijk kreeg verdediger Shawn Adewoye vlak voor rust, bij een 1-1 stand, een directe rode kaart. De daaropvolgende strafschop werd door Gimenez, die het met een Panenka probeerde, overgeschoten. Uiteindelijk won Feyenoord moeizaam met 1-2 dankzij een goal van Bart Nieuwkoop na rust.

Hoewel Feyenoord na de wedstrijd tegen Twente foutloos bleef in de Eredivisie, wacht het volgende week een cruciale ontmoeting met het nog foutloze PSV. Bij een Eindhovense overwinning in De Kuip groeit het gat naar tien punten en lijken de Brabanders al na veertien speelrondes een enorme stap te zetten richting de landstitel. Omdat er onlangs in Italië wél werd verloren van Lazio (1-0), wacht Feyenoord aanstaande dinsdag een mogelijk cruciale ontmoeting in de Champions League met Atlético Madrid.