Van Hanegem richt toorn vooral op Ã©Ã©n Ajacied na Utrecht-uit: â€˜Dat kan niet...â€™

Van Hanegem richt toorn vooral op één Ajacied na Utrecht-uit: ‘Dat kan niet...’

Maandag, 23 oktober 2023 om 10:02 • Tom Rofekamp

Willem van Hanegem kan de situatie bij Ajax niet anders dan 'nijpend' noemen. De Kromme ziet menig Ajacied nauwelijks inzet tonen, en licht na de nederlaag bij FC Utrecht (4-3) vooral de rol van Kenneth Taylor uit. Volgens Van Hanegem valt de 3-3 de 21-jarige middenvelder grotendeels aan te rekenen. "Die vrijblijvendheid nu nog tonen, dat kan gewoon niet."

Na een 2-0 achterstand in de Galgenwaard kwam Ajax aanvankelijk knap op 2-3. Hoe Taylor zich daarna opstelde, zorgt echter voor vraagtekens bij Van Hanegem. "Hij loopt bij de 3-3 gewoon niet mee met Ryan Flamingo", aldus de 79-jarige columnist in het Algemeen Dagblad.

"Denk hier nog even goed over na", onderstreept Van Hanegem zijn punt. "Ajax zit op de bodem, een groot een groot deel van Nederland verkneukelt zich al maanden om de bedroevende uitslagen. Dan kom je ook nog 2-0 achter tegen een eveneens kwakkelend FC Utrecht en sta je als topclub echt op omvallen."

"Maar je recht de rug en dankzij het vernuft van die jonge, talentvolle IJslander Kristian Hlynsson is het opeens weer 1-2 en 2-2 en later zelfs 2-3 uit een penalty. Dat is toch hét moment waar Ajax zo naar snakte? Waar ze iedereen weer het zwijgen kunnen gaan opleggen?"

"Dáár had Taylor moeten bedenken, ik neem onze ploeg nu op sleeptouw, ik ga gas geven tot de laatste snik", vindt Van Hanegem. "Als je dan zo makkelijk iemand uit je rug laat weglopen, dan is dat veelzeggend. Nu nog vrijblijvendheid tonen als speler van Ajax, dat kan gewoon niet, dan besef je niet hoe de situatie is."

Taylor was volgens De Kromme niet de enige dissonant in de Galgenwaard. Toch pleit dat viervoudig Oranje-international niet vrij. "Hoe Josip Sutalo die bal inleverde voor de 4-3, dat is ook geen niveau. Maar dat gebeurt bij spelers en elftallen die er niet lekker in zitten. Niet meelopen met een tegenstander, dat is echt van een andere orde."

Toekomst Steijn

Van Hanegem vindt dat ook Maurice Steijn genoeg valt aan te rekenen in de huidige sportieve crisis. Dat wil echter niet zeggen dat hij pleit voor een ontslag. "Ajax presteert zoveel minder dan dat je met deze spelers zou mogen verwachten, dat kun je ook de trainer aanrekenen waarbij ik niet zeg dat hij weg moet. Dat moeten ze zelf weten daar."