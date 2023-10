Van Hanegem na 9 duels overtuigd: ‘Feyenoord moet nu al een visje uitgooien’

Zondag, 1 oktober 2023 om 21:55 • Jan Hoeksema

Willem van Hanegem is van mening dat Feyenoord moet proberen om Yankuba Minteh nog een jaar te huren, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De buitenspeler is eigendom van Newcastle United, maar maakt dit seizoen op huurbasis een goede indruk in Rotterdam. Tot nu toe speelde Minteh pas negen keer voor Feyenoord, maar Van Hanegem is al overtuigd van de kwaliteiten van de Gambiaan.

"Ik ben benieuwd naar Minteh", begint De Kromme zijn betoog. Van hem geniet ik al een paar wedstrijden. Die gozer loopt zich de zenuwen en is met zijn snelheid enorm gevaarlijk. Als ik Feyenoord was, zou ik nu al een visje uitgooien of hij nog een jaar te huren is van Newcastle United." The Magpies maakten deze zomer zeven miljoen euro over naar het Deense Odense BK om Minteh over te nemen en stalden hem direct in Rotterdam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hanegem kijkt ook uit naar de confrontatie van zijn geliefde club met Atlético Madrid, die dinsdag plaatsvindt in de Champions League. "Feyenoord is niet kansloos tegen Atlético Madrid, maar dat is niet omdat die gasten een slechte ploeg zouden hebben. Ze wonnen vorige week nog ‘even’ van Real Madrid. Maar Feyenoord voetbalt momenteel makkelijk. Een goed resultaat boeken in Madrid zou wel een topprestatie betekenen."

Brian Brobbey

Van Hanegem gaat in zijn column ook in op het incident tussen RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen en Ajax-aanvaller Brian Brobbey. De spits kreeg naar aanleiding van het moment, waarbij de keeper door een botsing ogenschijnlijk zwaar geblesseerd raakte, een hoop kritiek over zich heen. "Er kan altijd iets gebeuren bij een voetbalwedstrijd, dus ook een botsing tussen een speler en een keeper. Ik zag Brobbey er verslagen bij staan en een kruisje slaan, dat ongetwijfeld bedoeld was als een vraag om steun aan Vaessen. Laat al die mensen die op social media over Brobbey heen vielen, dat ook doen in plaats van naar hem wijzen."