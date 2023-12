Van Hanegem moet lachen om Ajax en wijst naar uitspraak V/d Sar: ‘Dat zegt veel’

Willem van Hanegem 'moest lachen' toen hij Ajax-spelers donderdag na plaatsing voor een tussenronde in de Conference League feest zag vieren. Dat schrijft hij in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. Hij herinnert zich een uitspraak van Edwin van der Sar over die competitie maar al te goed.

In 2021 was spelen op het derde Europese niveau namelijk niet denkbaar voor Ajax, zo vertelde Van der Sar destijds bij Rondo. "Als we in de Conference League moeten spelen, ben ik er niet meer. Dan is het klaar. We willen iets groots, een prijs."

Inmiddels is Van der Sar al een tijdlang opgestapt bij Ajax. De oud-directeur was 'op' en kampte lang met gezondheidsproblemen. Toch kan Van Hanegem het niet laten om nog even te wijzen naar de uitspraken die de oud-doelman eerder deed.

"Ik zag ze in de Arena donderdag hossen en dansen toen ze de derde plek in de Europa League wisten veilig te stellen tegen AEK (3-1 red). Daar moest ik wel om lachen", herinnert de oud-Feyenoorder zich. "Want nog maar twee jaar geleden zei Edwin van der Sar dat als Ajax in de Conference League moest spelen, alles wel zo’n beetje ophield."

Na het late gelijkspel tegen PEC (2-2) gaf Michael Valkanis aan dat het doel van de Amsterdammers was om bij de winterstop op de vijfde plek te staan. Dat is gelukt. Devyne Rensch benadrukte op de persconferentie dat Ajax 'zeker nog een plek omhoog' gaat.

Ook Van Hanegem blikt nog even terug op het competitieduel van de hoofdstedelingen. "PEC had in Amsterdam niet eens catenaccio nodig om een resultaat te boeken. Dat zegt veel over het huidige Ajax. Het kalenderjaar 2023 zit er bijna op en Ajax is echt de grootste tegenvaller gebleken."

Door de huidige klassering op de coëfficientenranglijst, plaatsen de nummers één en twee zich automatisch voor Champions League-voetbal. Ook de nummer drie maakt nog kans op het miljardenbal.

Die ploeg stroomt namelijk in op de derde voorronde van het miljardenbal. De nummer vier van de Eredivisie plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League, waar de nummers vijf tot en met acht het moeten uitvechten voor het laatste Europese ticket, die recht geeft op deelname aan de tweede voorronde van de Conference League.

Een laatste mogelijkheid om Europees voetbal af te dwingen, is door de TOTO KNVB Beker te winnen. Dat team komt automatisch in de groepsfase van de Europa League terecht, mits zij zich niet al hebben gekwalificeerd voor de Champions League.

