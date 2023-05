Van Hanegem laat niets heel van PSV: ‘Dan zijn ze altijd zo blij met zichzelf’

Maandag, 22 mei 2023 om 11:48 • Guy Habets • Laatste update: 12:00

Willem van Hanegem heeft geen goed woord over voor PSV. De Eindhovenaren maakten zondagmiddag de strijd om de tweede plaats weer spannend door thuis met 3-3 gelijk te spelen tegen sc Heerenveen en dat had de Kromme wel aan zien komen. "Ze zijn daar wel erg snel tevreden en vaak met eigenlijk niets", zo valt er onder meer te lezen in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Door het puntenverlies van PSV kan Ajax komende zondag de tweede plaats en het bijbehorende ticket voor de voorronde van de Champions League nog grijpen. Als dat gebeurt, zou het volgens Van Hanegem perfect in het seizoen van PSV en trainer Ruud van Nistelrooij passen. "ik roep al lange tijd hetzelfde over PSV", zo begint de voormalig middenvelder zijn verhaal in het AD. "Dat ze daar wel erg snel tevreden zijn en vaak met eigenlijk niets."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV is te wisselvallig om een rol van betekenis te kunnen spelen, zo oordeelt Van Hanegem. "Als ze echt mee willen doen komend seizoen – en dat is iets wat je wel mag verwachten van die club – dan moet er in de zomer veel veranderen. Dat het tegen Heerenveen niet lukte om de voorronde van de Champions League veilig te stellen, verbaasde mij niets. Het is gewoon niet stabiel, als ze een keer aardig spelen zijn ze zo blij met zichzelf daar."

Komende zondag wordt er derhalve nog gestreden om plek twee én plek drie. Ajax zou de Champions League nog in kunnen gaan, maar kan ook nog in de Conference League belanden. Een overwinning bij Twente zal volgens De Kromme voor Ajax genoeg zijn voor het behalen van plek twee. "Ik denk eerlijk gezegd ook dat PSV zondag van AZ verliest. Daar spelen ze het voetbal dat PSV zou moeten spelen. Veel verzorgder, veel meer met een idee."