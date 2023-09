Van Hanegem kijkt verbaasd naar uitspraken Steijn: ‘Gaat voor nasleep zorgen’

Maandag, 4 september 2023 om 08:25 • Bart DHanis • Laatste update: 09:41

Willem van Hanegem is tot nu toe op niet onder de indruk van Ajax, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. Ajax speelde zondag met 0-0 gelijk op bezoek bij Fortuna Sittard en volgens de columnist had Ajax geluk dat het de wedstrijd niet ook nog verloor. “Als Jay Gorter de beste man was in Sittard, dan zegt dat echt alles.”

“Er waren tijden dat een doelman van Ajax helemaal niets te doen kreeg tegen tegenstanders van dit kaliber”, schrijft de Kromme in zijn betoog. Twee weken geleden schreef hij dat de transfervrij overgekomen Branco van den Boomen er tot dusver weinig van bakt, daar voelden veel mensen zich volgens Van Hanegem door beledigd. "Of gewoon boos, dat kan ook."

Daarnaast heeft de inmiddels 79-jarige columnist met stijgende verbazing gekeken naar de uitspraken van Ajax-trainer Maurice Steijn op de persconferentie na afloop van het duel. “Ik hoor dat de aankopen van een te laag niveau zijn, inmiddels gaat Steijn ook die kant op. Hij vroeg zich letterlijk af of er wel voldoende kwaliteit is. Hij trok zijn handen meteen af van het aankoopbeleid van Sven Mislintat.”

Volgens Van Hanegem gaan de uitspraken van de 49-jarige oefenmeester voor flink wat nasleep zorgen. “Hier duikt iedereen straks bovenop", verwacht de voormalig international van Oranje. "Als hij straks sneuvelt omdat het niet loopt, heeft hij in ieder geval alvast gezegd dat het niet zijn aankopen waren. Het lijkt erop dat ze intern niet bepaald op één lijn zitten bij Ajax. Dat kan nooit goed zijn.”