Van Hanegem keihard over ex-Ajacied: ‘Zou hem nog niet voor tien miljoen kopen’

Vrijdag, 5 mei 2023 om 18:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:29

Willem van Hanegem is allesbehalve onder de indruk van Antony bij Manchester United. Dat vertelt De Kromme vrijdag in een aflevering van de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Volgens Van Hanegem doet de Braziliaanse rechtsbuiten bij de club van Erik ten Hag nauwelijks mee aan het spel.

In de podcast blikken Van Hanegem en Wessel Penning onder meer terug op het Premier League-duel tussen Brighton & Hove Albion en Man United (1-0) van donderdagavond. Van Hanegem, die een deel van het duel gezien had, verbaasde zich over het spel van Antony. “Wat ik dan zie... Dan zie ik die rechtsbuiten die verkocht is door Ajax. En die zie ik dan... nou, spelen kan ik niet zeggen”, aldus de voormalig Feyenoorder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij loopt een beetje aan de kant”, vervolgt Van Hanegem. “En dan denk ik: hier was hij nog bezig. Is hij nou hier bezig geweest bij Ajax om zich te verkopen?. Als ik hem nu zie spelen, denk ik: ik wil hem nog niet voor tien miljoen kopen. Hij doet bijna helemaal niet mee aan het spel. Er was één keer aan het begin een aanval, en toen werd hij nog in stelling gebracht. Maar het is toch ongelooflijk?”

Antony, die in de basis stond en een kwartier voor tijd werd gewisseld, liet zich donderdag in de 69ste minuut van zijn slechtste kant zien. De voormalig Ajacied werd aan de rechterkant van het veld op harde doch rechtvaardige wijze van de bal gezet door Alexis Mac Allister. Doordat scheidsrechter Andre Marriner geen vrije trap toekende, sloeg Antony door. De buitenspeler vloog in alle woestenij de bal achterna en greep keihard in toen Mac Allister nogmaals in balbezit kwam: uit totale frustratie schopte hij, zonder enige intentie de bal te raken, de Argentijn keihard neer. Dat moest hij bekopen met een gele kaart.