Van Hanegem hoorde van Ajacied dat Maurice Steijn op Ibiza stond te dansen

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 19:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:47

Willem van Hanegem hoorde van een Ajax-fan dat Maurice Steijn tijdens de afgelopen interlandperiode tijd heeft doorgebracht op Ibiza. Dat laat de legendarische (oud-)Feyenoorder weten in de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. De vermeende aanwezigheid van Steijn op het eiland doet veel stof opwaaien, daar Ajax er bijzonder beroerd voorstaat in de Eredivisie.

"Ik reed van de week naar Salem (een vriend van Van Hanegem, red.) en daar kwam een hele aardige gozer binnen", begint Van Hanegem zijn verhaal. "Hij was helemaal idolaat van Ajax. Hij zei: 'Stop even! Ik was van de week op Ibiza. En wie zie ik dansen? De trainer van Ajax. En weet je wat ik zei? Je moet die spelers aanpakken!' Op zijn plat Amsterdams."

Het was deze week de vraag of Steijn daadwerkelijk op Ibiza vertoefde. De Nieuwschef van het Algemeen Dagblad en mede-presentator Wessel Penning haakt in: "Het gaat al de hele week over de vraag of hij op Ibiza zit of niet. En nu blijkt dus: hij zit op Ibiza en hij was ook nog aan het dansen!" Steijn is nu in ieder geval (weer) in Nederland ter voorbereiding op het duel met FC Utrecht.

Van Hanegem stelt dat hij 'nergens heeft gelezen dat hij op Ibiza was'. Tijdens de vorige interlandperiode zat Steijn wel op het Spaanse eiland, bevestigde de oefenmeester zelf. "Toen zeiden de Ajacieden al: 'Ga lekker even aan het team werken'", gaat Penning verder. "Hij heeft daar een huis. Ik denk dan: ik gun die man zijn vakantie, maar slim is het niet. En ik zou ook niet gaan dansen."

Overigens denkt Van Hanegem dat Steijn niet veel langer meer de trainer van Ajax zal zijn. De Haagse oefenmeester staat op een uiterst teleurstellende zestiende plaats in de Eredivisie. "Ik denk niet dat hij over een paar weken nog trainer van Ajax is’’, stelt de Kromme. "Het gaat er wel echt iedere dag over op de televisie. Dan wordt er steeds gevraagd: 'wanneer gaat hij weg?'"

Overigens nam Mike Verweij van De Telegraaf het onlangs op voor Steijn. De journalist, die weet dat Steijn een huis op Ibiza heeft, vindt dat de aanwezigheid van de trainer op het eiland te groot wordt gemaakt. "Wie zegt mij dat hij daar niet elke avond beelden van FC Utrecht aan het bestuderen is?", vertelde Verweij in de podcast Kick-off. "Ik vind dat er echt een veel te groot punt van wordt gemaakt. Hij is de afgelopen 3 maanden 24 uur per dag met Ajax bezig geweest. Hij krijgt de ene na de andere tegenslag te verwerken. Misschien is het ook wel eens lekker om even uit te waaien op Ibiza."

Ook tijdens de meest recente aflevering van Kick-off komt 'Ibizagate' ter sprake. "Ik vond het typerend dat Steijn in de vorige interlandperiode naar Ibiza ging en Arne Slot toevallig ook", vertelt Valentijn Driessen. "En ze zaten toevallig ook nog in hetzelfde vliegtuig vanuit Eindhoven. Maar Slot kwam terug en werd door ESPN ondervraagd: 'Heb je een fijne vakantie gehad?' En bij Steijn werd het hem kwalijk genomen dat hij op Ibiza was geweest. Hij had beter in Amsterdam kunnen blijven."

"Als je in Amsterdam alles goed achterlaat, daar gaat het wel om", vervolgt Driessen. "Dat iedereen die niet is geselecteerd voor het Nederlands elftal gewoon zijn trainingsuren kan maken. En dat er gewoon verzorging is en dergelijke. Dat kan ook iemand anders dan Maurice Steijn doen. En misschien is het ook wel goed dat je af en toe je hoofd een beetje leegmaakt."

Ajax neemt het zondag in Utrecht op tegen de plaatselijke FC. Het duel tussen Utrecht en Ajax is een wedstrijd tussen de verrassende nummers achttien en zestien van de Eredivisie. Bij een nederlaag tegen Utrecht en een zege van FC Volendam – uit tegen RKC Waalwijk – eindigt Ajax het weekend als hekkensluiter. Overigens hebben de Amsterdammers tot op heden het minst aantal wedstrijden gespeeld in de Eredivisie: zes. De meeste ploegen hebben inmiddels acht duels afgewerkt.