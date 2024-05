Van Hanegem: ‘Hij is voor mij de beste speler ter wereld op het moment’

Willem van Hanegem beschouwt Vinícius Júnior als de beste voetballer ter wereld. De Kromme heeft genoten van het optreden van de linksbuiten van Real Madrid in de halve finale van de Champions League tegen Bayern München (2-1 winst).

"Real Madrid staat weer in de Champions League-finale en dat komt vooral door Vinícius", aldus Van Hanegem. De Braziliaan vormde met zijn dribbels continu een enorme dreiging voor de defensie van Bayern en leverde in de 88ste minuut de voorbereiding op de treffer van Joselu. Laatstgenoemde tikte drie minuten later ook nog een voorzet van Antonio Rüdiger binnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Als je niet de beste bent, zul je moeten blijven gaan", laat Van Hanegem optekenen in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Kijk, Vinícius Júnior kan weleens een blaasje nemen. Hij is voor mij de beste speler ter wereld op het moment."

Real Madrid profiteerde van een enorme fout van Manuel Neuer, die een houdbaar schot van Vinícius losliet bij de 1-1. "Ze gaan ook door dankzij die fout van Neuer. En misschien ook wel door de arbitrage, omdat opeens meteen werd gevlagd en gefloten vlak voor de goal van Matthijs de Ligt."

De assistent-scheidsrechter vlagde daarbij onterecht voor buitenspel van Noussair Mazraoui. "Dat was vreemd, want normaal voetballen we door terwijl er spelers meters buitenspel lopen. Voor de zekerheid. Nu opeens niet."

"Maar Real Madrid verdiende de finale, hoor. Zoals ook Bayer Leverkusen met een geweldige Jeremie Frimpong dat verdiende", doelt Van Hanegem op het bereiken van de Europa League-finale door de ploeg van Xabi Alonso. "En Olympiakos verdient het ook." De Grieken gaan ten koste van Aston Villa verrassend naar de Conference League-finale.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Is Vinicius Júnior de beste speler ter wereld? Ja Nee Ik weet het niet Stem Is Vinicius Júnior de beste speler ter wereld? Ja 48% Nee 37% Ik weet het niet 15% Totaal aantal stemmen: 193 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties