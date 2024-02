Van Hanegem: ‘Hij heeft overal gezeten en bakte er niets van, toch schandalig?’

Willem van Hanegem heeft geen hoge pet op van Thomas Tuchel. De trainer ging woensdagavond met Bayern München in de achtste finale van de Champions League met 1-0 onderuit tegen Lazio. Begin maart staat in de Allianz Arena de return op het programma.

Der Rekordmeister leed midweeks een nipte nederlaag na een inspiratieloze wedstrijd tegen Lazio. De bal ging op de penaltystip na een overtreding van Dayot Upamecano op Gustav Isaksen. De concurrent van Matthijs de Ligt kreeg rood, waarna Ciro Immobile namens de Italianen vanaf elf meter doel trof.

Een kleine week geleden werd de topper in de Bundesliga tegen Bayer Leverkusen ook al met 3-0 verloren door de ploeg van Tuchel, die steeds meer onder druk is komen te staan.

Van Hanegem verbaasde zich over het spel dat de regerend landskampioen van Duitsland tegen Lazio op de mat legde. “Bayern was heel droevig”, zegt hij in de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad.

“Hoe is het in godsnaam mogelijk? Als je die ploeg de afgelopen jaren hebt zien spelen. Ze speelden iedereen altijd ondersteboven, maar nu hebben ze weer één of andere trainer... (Tuchel, red.). Die heeft bij alle clubs gezeten en er niets van gebakken. Dat is toch schandalig?”

Ook over Julian Nagelsmann is Van Hanegem niet te spreken. “Nagelsmann was ook zogenaamd een uitvinder van het voetbal. Hij zat eerst bij Bayern en is nu bondscoach van Duitsland.”

De 36-jarige Duitse oefenmeester staat flink onder druk doordat hij in aanloop naar het EK in eigen land drie van de vier oefeninterlands niet wist te winnen. “Dat is toch ook verschrikkelijk. Hij kan kiezen uit zo veel goede spelers”, aldus Van Hanegem.

