Van Hanegem: ‘Het verlies van Ajax kan grote gevolgen voor de Eredivisie hebben’

Maandag, 30 oktober 2023 om 14:09 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:38

Willem van Hanegem vindt niet dat Peter Bosz complimenten verdient vanwege zijn wisselbeleid tijdens de topper tussen PSV en Ajax (5-2). De coach van de Eindhovenaren wisselde in de rust van dat duel tweemaal en PSV wist de wedstrijd in de tweede helft om te draaien, maar dat is volgens De Kromme geen reden om Bosz te loven.

De Amsterdammers begonnen sterk aan het duel en creëerden de nodige kansen in de openingsfase. Dat leidde uiteindelijk tot de 0-1 van Branco van den Boomen. PSV kwam snel langszij via Hirving Lozano, terwijl Ajax op dat moment de dienst uitmaakte in het Philips Stadion.

Brian Brobbey zorgde voor rust nog voor een nieuwe voorsprong van Ajax. Uiteindelijk kantelde de wedstrijd volledig in de tweede helft en wist PSV uit te lopen naar een 5-2 overwinning, maar dat is volgens de Van Hanegem niet per se aan Bosz te danken.

"Als Ajax een beetje scherper was geweest, hadden ze in Eindhoven gewoon gewonnen", begint Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "PSV heeft goede buitenspelers en met Jerdy Schouten heeft de club een geweldige aankoop gedaan, maar wat gaven ze veel weg."

De Feyenoord-legende denkt na de wedstrijd dat PSV en zijn geliefde club de twee alleenheersers in de Eredivisie zullen zijn dit seizoen. Ajax hoort daar, gezien de huidige stand in de competitie, vanzelfsprekend niet bij volgens hem.

"Dat Ajax niet won, zou weleens grote gevolgen voor de competitie kunnen hebben. Want in deze Eredivisie zit zo weinig kwaliteit onder de top 2, dat ik denk dat de titelkandidaten niet veel meer laten liggen", aldus Van Hanegem.

"Kom niet aan met die onzin dat Peter Bosz zo geweldig wisselde en de wedstrijd liet kantelen. Hij was toch ook gewoon trainer van het zwakke PSV in de eerste helft?", vraagt de oud-voetballer zich af. "Of beoordelen we hem alleen als het goed is gegaan? Dat is wel typisch Nederlands, achter de winnaar aanrennen en zo veel mogelijk schouderklopjes geven", besluit Van Hanegem.