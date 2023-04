Van Hanegem haalt PSV door het slijk en legt uit waarom Ajax zal winnen

Maandag, 17 april 2023 om 11:37 • Guy Habets • Laatste update: 12:05

Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad hard uitgehaald naar PSV. De Kromme keek zondagmiddag naar de wedstrijd die de Eindhovenaren speelden op bezoek bij FC Volendam (2-3 winst) en trok harde conclusies. "Volendam heeft meer idee van hoe ze willen voetballen dan PSV."

PSV speelde geen grootse wedstrijd aan De Dijk, maar ging uiteindelijk wel met de drie punten lopen. Van Hanegem weet wel hoe dat komt. "Het is echt zo slecht, ze winnen alleen omdat ze betere spelers hebben en jongens die een wedstrijd kunnen beslissen", laat hij weten in zijn column in het AD. "Maar Volendam heeft meer idee van hoe ze willen voetballen dan PSV. In Eindhoven denken ze echt dat de bekerfinale en een eventuele tweede plek het seizoen wel goed zullen maken."

Toch verwacht de voormalig middenvelder dat een tweede plek er niet in zal zitten. "In de beker hebben ze tegen de lamme en de blinde gespeeld en ik zie ze eerlijk gezegd niet van Ajax winnen. Die ploeg voetbalt ook veel minder dan in het verleden, maar daar hebben ze nog wel altijd een idee. Ze kunnen het alleen nu even niet uitvoeren zoals voorheen. Maar laten we ons er in elk geval niet te veel van voorstellen en ons niet gek laten maken door de televisiezender die net doet alsof de Champions League-finale zondag in Eindhoven wordt afgewerkt."

Van Hanegem kijkt ook alvast vooruit naar volgend seizoen. De Kromme denkt dat Ajax ook dan meer kan laten zien dan PSV en dat zou aan een verschil van instelling tussen beide clubs liggen. "De kracht van Ajax was altijd dat ze de lat hoog legden. Dus een tweede plek en een bekerfinale, dat is daar simpelweg onder de maat. Dat maakt je beter op lange termijn. Bij PSV zijn ze met dezelfde prestatie straks niet ontevreden. Dat is het verschil."