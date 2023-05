Van Hanegem haalt hard uit naar tweetal Ajax: ‘Enge, vervelende mensen’

Vrijdag, 5 mei 2023 om 23:00 • Sam Vreeswijk

Willem van Hanegem heeft zich geërgerd aan het gedrag van verschillende spelers tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV (1-1, 2-3 na strafschoppen). Dat vertelt De Kromme vrijdag in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Met name Davy Klaassen en Dusan Tadic krijgen er flink van langs.

De bekerfinale van afgelopen zondag werd niet gekenmerkt door goed spel, maar door opstootjes tussen spelers van beide partijen. In totaal deelde scheidsrechter Dennis Higler elf gele kaarten uit. Volgens Van Hanegem hadden er ook een paar rode kaarten getrokken mogen worden. “De scheidsrechter had er van mij vijf uit mogen sturen. Hij had moeten ingrijpen, maar dat gebeurde niet. Die enge, vervelende mensen op het veld maakten daar gebruik van.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat spelers zich gemakkelijk laten vallen en de tegenstander een kaart proberen aan te smeren, is volgens de oud-Feyenoorder al langere tijd bezig in het voetbal. “Dit is al jaren bezig. Alleen al dat gezanik, met dat rollen en kaarten vragen. Allemaal dat soort eng gedoe”, aldus Van Hanegem, die spelers die dat in zijn tijd als trainer deden een straf gaf. “Toen zei ik: ‘Wie zich laat vallen of gaat vragen om een kaart, krijgt vijfhonderd gulden boete.' Dat is zó irritant, elkaar een kaart aannaaien.”

Van Hanegem is met name kritisch op Klaassen. “Klaassen is een heel aardige, lieve jongen, maar hij is zo opgefokt door de mensen om zich heen... Dat sloeg helemaal nergens op. Zo zijn er een heleboel spelers die mee gaan doen. Die aanvoerder (Dusan Tadic, red.), die staat overal vooraan. Blind was ook zo. Dat was ook alleen maar zaniken en zeuren tegen de scheids”, besluit Van Hanegem, die denkt dat het gedrag van de spelers van Ajax ze de bekerwinst heeft gekost. "Als ze gewoon waren gaan voetballen, hadden ze die wedstrijd gewonnen. Maar ze gingen alleen maar gek doen."