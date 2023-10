Van Hanegem enorm lovend over één international: ‘Hij bereikt het allerhoogste’

Zondag, 15 oktober 2023 om 21:39 • Mart van Mourik

Quilindschy Hartman heeft het in zich om de absolute wereldtop te halen, zo stelt Willem van Hanegem in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. De columnist heeft veel bewondering voor de linksback van Feyenoord en het Nederlands elftal, die tegen Frankrijk een zeer sterke indruk achterliet.

Hartman debuteerde in de basiself van Ronald Koeman in het verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk (1-2). De linkervleugelverdediger kreeg de voorkeur boven Daley Blind en oogstte lof bij zowel de analytici als de bondscoach.

Van Hanegem komt eveneens superlatieven tekort om de kwaliteiten van Hartman te omschrijven. De vleugelverdediger verzorgde tegen Frankrijk het enige doelpunt namens Oranje.

“Die jongen is er pas bij gekomen toen Feyenoord de Conference League-finale al had gespeeld. Pas een kleine anderhalf jaar draait hij nu mee. Die gozer heeft heel veel in huis. Ja, voldoende om na Feyenoord bij een enorm grote club terecht te komen.”

“Vorig seizoen in de Klassieker tegen Ajax werd hij al snel naar de kant gehaald omdat hij op het randje balanceerde van een rode kaart. Dat kun je nu bijna niet meer geloven. Zo stabiel, zo agressief in zijn spel, zoveel power om aan te vallen.”

“Kijk, spelers van Ajax worden altijd meteen bewierookt en daar de nieuwe Rijkaard, Bergkamp of Van Basten genoemd”, vervolgt Van Hanegem. “Bij Feyenoord-spelers is dat veel minder.”

“Maar Hartman, die kan echt het allerhoogste bereiken, zeker als hij in de komende vier wedstrijden in de Champions League en in de resterende interlands deze lijn weet door te trekken”, aldus de oud-middenvelder.