Van Hanegem: ‘Die twee gaan in Oranje spelen, De Ligt wordt overvleugeld’

Willem van Hanegem is zeer onder de indruk van de ontwikkeling die Jorrel Hato en Dean Huijsen doormaken. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord ziet in het jonge duo zelfs het toekomstige centrale verdedigingsduo van het Nederlands elftal.

"Hoeveel achterhoedespelers hebben we in Nederland?", vraagt Van Hanegem zich vrijdag af in gesprek met Wessel Penning van de AD Willem&Wessel Podcast. "Je kunt het je niet voorstellen."

"Die jongen (Hato, red.) die hier had kunnen zitten, maar nu bij Ajax zit", verwijst Van Hanegem vervolgens naar het feit dat Hato in Rotterdam is geboren en in de jeugd van Sparta speelde. "Die gaan normaal gesproken in het Nederlands elftal spelen", heeft De Kromme tevens hooggespannen verwachtingen van Huijsen.

"We hebben straks wel acht goede centrale verdedigers", werpt Penning op. "Die bij Bayern München speelt, hoe heet hij? De Ligt. Die gaat op een gegeven moment overvleugeld worden door die spelers. Honderd procent", vult Van Hanegem aan.

Van Hanegem is sowieso niet erg onder de indruk van De Ligt. "Als je dat ziet. Kijk, je kan gerust denken van: Ik ga bodybuilding doen. Hij heeft zulke benen, maar zijn voetbal is veel minder gegaan als toen hij opkwam. Toen was het hartstikke leuk om te zien. Een leuke en jonge gozer."

Huijsen

"En die Huijsen is gewoon een slungel van achttien. Die is een jaar ouder dan mijn zoon", verlegt Penning de aandacht naar de aan AS Roma verhuurde verdediger. "Dat is toch gewoon grappig", zegt Van Hanegem tot slot over de nog jonge Nederlander in Italiaanse dienst.

Hato

Hato debuteerde november vorig jaar in het Nederlands elftal, toen hij zeventien jaar en acht maanden oud was. Hij werd daarmee de op vier na jongste debutant ooit in Oranje. De Ligt was een van de spelers die nog jonger was toen hij voor het eerst zijn land vertegenwoordigde.

