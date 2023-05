Van Hanegem baalt na landstitel toch van Arne Slot: ‘Ik mis nog enkele woorden’

Willem van Hanegem baalt ervan dat Arne Slot nog niet heeft toegezegd dat hij trainer van Feyenoord blijft. In zijn wekelijkse column laat de oud-middenvelder weten dat hij na het binnenhalen van de landstitel van de coach had gehoopt de woorden ‘ik blijf’ te horen. Hoewel Slot euforisch voor de camera’s verscheen, kon hij na afloop van de 3-0 zege op Go Ahead Eagles nog geen uitsluitsel geven over zijn toekomst.

Van Hanegem vertelt in zijn column onder meer over de misplaatste omschrijving van de landstitel van Feyenoord, dat volgens criticasters de ‘kampioen van van de armoede’ is geworden. “Er was er toch weer eentje die vroeg wat Arne Slot vond van het feit dat hier en daar zijn ploeg het etiket ‘kampioen van de armoede’ krijgt opgespeld. Die term komt altijd naar voren als Ajax een keertje de landstitel niet pakt. Maar Feyenoord kun je toch onmogelijk armoedig noemen?”

Verder erkent de columnist enigszins te balen van enkele ontbrekende woorden van Slot. “Voor die supporters vond ik het wel jammer dat Arne Slot na afloop niet zei: ‘Ik blijf ook volgend seizoen’. Hij hield het weer open en zei dat het niet over hém moest gaan, maar over het feit dat Feyenoord de landstitel heeft veroverd. Maar als hij zegt: ‘Ik blijf gewoon, dus stop met die vragen’, dan gaat het ook gewoon over de landstitel, hoor.”

“Dit elftal had een paar spelers die belangrijk waren”, vervolgt Van Hanegem. “Ik vond Orkun Kökçü de laatste weken heel erg sterk, maar ik heb zeker aan het begin van het seizoen ook weleens gedacht ‘hou nou eens op met die bal ophalen tussen je verdedigers’. Santiago Giménez deed dat ook. Wat een doelpunt maakte die gozer weer. Zo overtuigend. Hij heeft zich sterk ontwikkeld, maar ik vind toch dat er nog één speler is die een grotere ontwikkeling heeft doorgemaakt. Mats Wieffer speelt zó makkelijk. Dat is na zijn stap naar de Eredivisie misschien verrassend, maar als je kunt voetballen en je gaat met betere spelers werken, dan kan het snel gaan”, besluit de oud-Feyenoorder.