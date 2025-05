Van Halst teleurgesteld: 'Zogenaamd van de straat, maar doet gek voor een paar schoentjes'

In de studio van Ziggo Sport gaat het donderdag om de wedstrijden in de Europa League en Conference League. Daarbij komt ook Chelsea-ster Cole Palmer ter sprake. Jan van Halst stoort zich aan de middenvelder, die in zijn ogen 'helemaal gek doet'. Dat zegt de analist naar aanleiding van een opmerkelijk filmpje.

Palmer werd afgelopen weekend na de thuiswedstrijd tegen Everton (1-0) al bellend en rennend gespot buiten Stamford Bridge. De aanvaller rende weg van de verbaasde fans, die zich afvroegen wat er gaande was: "Palmer, what the hell?"

Later werd uit een ander filmpje van Leon Gissing duidelijk waar het allemaal om ging. Gissing is een zogenaamde fixer, iemand die luxe goederen levert aan vermogende mensen.

Gissing vloog vanuit het Midden-Oosten naar Londen om Palmer te bedienen. De Engelsman kreeg zijn luxe goederen, terwijl Gissing werd min of meer werd verrast met een gesigneerd shirtje van Palmer.

Analist Youri Mulder noemt Palmer 'een coole gast' en rakelt lachend het moment op dat Palmer bij de huddle ging staan van Manchester City, die club die hij op dat moment net had verlaten voor Chelsea. "Een fenomenaal goede speler, jeetje."

Van Halst is beduidend minder enthousiast over (de acties buiten de lijnen van) Palmer. "Maar dit is toch niet te geloven, Youri? Ik stoor me hieraan. Deze jongen is zogenaamd van de straat, maar is alles vergeten."

"Hij gaat helemaal gek doen voor een paar schoentjes van een paar duizend euro", aldus de zichtbaar teleurgestelde Van Halst. Palmer begint donderdagavond overigens op de bank in de eerste halve finale van de Conference League tegen Djurgårdens IF.