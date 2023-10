Van Halst: ‘Hij zal het eerste aanspreekpunt zijn de komende transferperiode’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 06:57 • Wessel Antes • Laatste update: 07:14

Kelvin de Lang is tijdens de winterse transferperiode verantwoordelijk voor de aan- en verkopen bij Ajax, zo laat de tijdelijke algemeen directeur Jan van Halst weten in een interview op de clubkanalen. De hoofdscout van Ajax, die afgelopen zomer overkwam van Manchester City, krijgt de zware taak om de Amsterdamse selectie meer in balans te brengen. Mede door de gezondheid van Klaas Jan Huntelaar is De Lang gevraagd om de rol van technisch directeur tijdelijk in te vullen.

In het interview spreekt Van Halst kort over Huntelaar. “Hij heeft even rust nodig en dat gunnen we hem ook.” Vervolgens begint de interim-directeur over De Lang. “We hebben Kelvin de Lang gevraagd, de hoofd scouting, of hij op interim-basis die rol wil overnemen. Hij gaat dat coördineren met een team om zich heen richting de eerstvolgende transferperiode. Er zijn meerdere mensen van de Toekomst die zich daarbij aansluiten. Ik houd daarvan: karakterspelers staan juist in deze tijd op.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door de tijdelijke aanstelling van De Lang is er meer duidelijkheid, zo stelt Van Halst. “De Lang zal het eerste aanspreekpunt zijn de komende transferperiode. Hij maakt daarbij gebruik van alle kennis binnen de club en van de mensen die hier voor de lange termijn zijn. Dat is belangrijk, want er worden beslissingen genomen die langdurig effect hebben op Ajax.”

Van Halst heeft er vertrouwen in dat het goed gaat komen met Ajax. “Ik merk dat er mensen met karakter opstaan en dat moet tot resultaat gaan leiden. Enige bescheidenheid siert ons op dit moment extern, maar intern nooit.” De Lang (42) ligt bij Ajax als hoofdscout vast tot medio 2027. Ook de verbintenis van Huntelaar (40), die momenteel kampt met een burn-out, loopt die zomer af.

Lastige periode

Van Halst gaat ook in op zijn eigen situatie. De interim-directeur geeft aan dat het een lastige periode is. “Het is intensief en heftig af en toe. De club heeft mij gevraagd om de periode tot aan mijn opvolger te overbruggen. Daar heb ik mee ingestemd en ik wist dat het uitdagend was.”

“Het is iets uitdagender geworden dan gedacht”, gaat de eerlijke Van Halst verder. “Er wordt in deze periode veel gezegd en geschreven. Dat begrijp, maar ik bepaal zelf wat ik toelaat. Dat zorgt ervoor dat ik rustig in mijn hoofd ben.”

Van Halst concludeert dat het behouden van die rust belangrijk is. “Dat is belangrijk om de juiste beslissingen te maken en met de juiste mensen te praten die over de lange termijn gaan. We moeten koel zijn in het hoofd en warm in het hart. Het gaat om mensen en dat mogen we niet vergeten. Iedereen voelt de pijn bij Ajax en daar moeten we ook aandacht aan blijven geven.”