Van Halst ergert zich kapot aan Real Madrid-ster: ‘Dit is geen kleuterschool!’

Zaterdag, 29 april 2023 om 21:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:03

Jan van Halst heeft zich tijdens de wedstrijd tussen Real Madrid en Almería (4-2) geërgerd aan Vinícius Júnior. De vleugelspeler kon in de eerste helft zijn frustraties niet verbergen, nadat hij tevergeefs om een vrije trap vroeg. Vinícius uitte die frustraties richting scheidsrechter Guillermo Cuadra Fernández, die daar niet van gediend was en de Braziliaan geel gaf. Van Halst was bij Ziggo Sport niet te spreken over het onstuimige gedrag van Vinícius. "Dit is geen kleuterschool!"

"Ik maak er geen woord meer over vuil", begon Van Halst, waarna hij zijn ergernis toch niet kon verbergen. "Het is zó irritant. Zó'n speler. Ik snap er ook helemaal niks van dat hij niet wordt gecorrigeerd door zijn medespelers. Zo van: 'Houd daar nou eens mee op man!' Ik kan me herinneren dat Ancelotti dat weleens gedaan heeft, dat hij hem wisselde omdat hij ook maar door bleef gaan." Van Halst doelde daar eigenlijk op Rodrygo, die tijdens een duel bij Villarreal begin januari geïrriteerd leek en bepaald niet te spreken was over zijn wissel in het begin van de tweede helft. "Maar dit is toch irritant?", vervolgde Van Halst. "Dan gaat Benzema naar de scheidsrechter toe, maar hij moet naar Vinícius gaan. Houd eens op man, dit is geen kleuterschool!"

"Hier heeft hij nog misschien iets van gelijk...", concludeerde Van Halst bij het zien van de vermeende overtreding op Vinícius. "Het zou hem sieren als hij zich omdraait en zegt: 'De scheidsrechter heeft zijn dag niet vandaag.' Dan ben je groots, dan ben je groots", herhaalde Van Halst zijn zin. "Maar dit is echt kinderachtig. Als kinderen dit zouden doen, zou je ze toch tot de orde roepen? Joh, doe even normaal man", sloot de analist af. Vinícius staat dit seizoen alweer op tien (!) gele kaarten in LaLiga. Ter vergelijking: Karim Benzema kreeg er tussen 2009 en 2023 slechts negen. Over alle competities staat Vinícius dit seizoen al op vijftien gele kaarten.

Vinícius liet zich zaterdag ook van zijn beste kant zien door met een prachtige dribbel de openingstreffer van Karim Benzema voor te bereiden. De Fransman maakte ook nog de 2-0 en 3-0, waarna Lazaro er vlak voor rust 3-1 van maakte. Na rust zorgde Rodrygo voor de 4-1 en bepaalde Lucas Robertone de eindstand op 4-2. Door de zege verkleint de Koninklijke het gat met Barcelona naar acht punten. De Catalanen komen zaterdagavond nog wel in actie.