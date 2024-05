Van Gelder oppert opvallende naam voor linksbackpositie bij Oranje

Cody Gakpo richt zich bij het Nederlands elftal op de linksbuitenpositie, zo vertelt de aanvaller van Liverpool deze week in gesprek met Voetbal International. Jack van Gelder denkt echter dat Gakpo multifunctioneel genoeg is om op het EK de rol van linksback op zich te nemen bij Oranje.

"Ik kan me dat best voorstellen, als je heel aanvallend wil gaan spelen vanaf die positie. Aké is wat meer verdedigend. En Van de Ven is snel, maar ook meer een verdediger. En Blind op zijn manier ook", analyseerde Van Gelder woensdagavond in De Oranjezomer.

"Misschien dat Koeman op een gegeven moment wel met Gakpo komt aan die zijkant. Om snelheid te hebben", kreeg de bondscoach als suggestie mee van de sportjournalist in ruste. "Hij heeft in ieder geval veel opties om het in te vullen."

Maatsen

Dat Koeman Ian Maatsen woensdag niet opnam in de definitieve EK-selectie, begrijpt Van Gelder wel. "Het is opvallend. Maar ik kan het aan de andere kant ook verklaren." Koeman kan op deze manier een extra aanvaller meenemen, wat logisch klinkt voor de voormalig radioverslaggever.

Van Gelder zag eenzelfde scenario zich ontvouwen voorafgaand aan het WK van 2014. "Ik had toen een gesprek met Louis van Gaal. Die had ook wat problemen en ging ook met vijf man achterin spelen."

"Toen zei ik: 'Zo'n Kuijt, wat eigenlijk geen basisspeler is, die zou best eens aan die zijkant kunnen spelen'. Het kan best zijn dat je problemen krijgt. En het ging toen ook om de linksachterpositie." Met Kuijt als linksback reikte Oranje tien jaar geleden tot de halve finale van het WK in Brazilië.

Gakpo

Gakpo zelf weet waar hij zich de komende weken op moet focussen. "Voor zover ik weet moet ik me op de linksbuitenpositie richten. Een paar maanden geleden heb ik daar kort over gesproken met de bondscoach. Ik heb niks gehoord over een andere positie", zo klonk het tegenover

